Nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Dunamu trở thành doanh nghiệp lớn

Photo : YONHAP News

Dunamu, công ty điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Upbit, vừa được chỉ định là doanh nghiệp lớn đầu tiên trong số các nhà khai thác sàn giao dịch tiền điện tử tại Hàn Quốc.Theo danh sách công bố ngày 27/4 của Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc, Dunamu chính thức trở thành doanh nghiệp lớn, với tổng tài sản vượt ngưỡng 10.000 tỷ won (7,9 tỷ USD). Do trở thành doanh nghiệp lớn, công ty này từ nay có nghĩa vụ phải công khai chi tiết các giao dịch nội bộ quy mô lớn, cấm đầu tư cổ phần giữa các công ty liên kết.Dunamu là một doanh nghiệp công nghệ thông tin (IT) được thành lập vào năm 2012, tích cực hoạt động ở lĩnh vực giao dịch tiền điện tử và duy trì được đà tăng trưởng mạnh mẽ.Cùng với Dunamu, có tổng cộng 8 doanh nghiệp được chỉ định là doanh nghiệp lớn mới lần này, trong đó có công ty phát triển game Krafton, công ty thực phẩm và đồ uống Nongshim.Phó Chủ tịch Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc Kim Jae-shin cho biết danh sách doanh nghiệp lớn công bố lần này sẽ được áp dụng trong chính sách doanh nghiệp lớn trong năm nay. Ủy ban sẽ tiếp tục phân tích và công bố thông tin của các doanh nghiệp.Mặt khác, theo nội dung công bố của Ủy ban giao dịch công bằng, tập đoàn SK đã vượt qua tập đoàn ô tô Hyundai để đứng thứ hai về tổng tài sản, được phân tích là nhờ sự gia tăng doanh thu chíp bán dẫn, sự tăng trưởng ở mảng kinh doanh dầu mỏ. Đây là lần đầu tiên trong vòng 12 năm kể từ 2010, danh sách 5 doanh nghiệp đứng đầu về quy mô tài sản có sự thay đổi.Nhờ sự hồi phục nhu cầu về vận tải biển, tổng tài sản của các doanh nghiệp vận tải biển như HMM, SM và công ty thương mại hàng hải Sinokor cũng đã tăng mạnh. Các hãng công nghệ thông tin như Kakao và Naver cũng duy trì được đà tăng trưởng đều đặn.Ngoài ra, tài sản của công ty xây dựng Jungheung, đơn vị mua lại hãng xây dựng Daewoo, đã tăng vọt gấp đôi.Bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá trị tài sản 76 doanh nghiệp lớn được chỉ định trong năm nay tăng thêm 281.000 tỷ won (222,6 tỷ USD) so với một năm trước, doanh thu cũng tăng 289.000 tỷ won (229 tỷ USD).