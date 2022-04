Phát hiện ba nghi phạm Việt Nam làm giả giấy đào tạo an toàn

Photo : YONHAP News

Tổ điều tra đặc biệt về nhập cư thuộc Cục quản lý xuất nhập cảnh thành phố Busan ngày 26/4 đã bắt giữ một người Việt Nam (A) với nghi ngờ vi phạm Luật quản lý xuất nhập cảnh. Ngoài ra, một người Việt Nam khác ngoài 20 tuổi (B) và một người gốc Việt đã nhập tịch Hàn Quốc (C) cũng bị bắt giữ với nghi ngờ tương tự.Nghi phạm đầu tiên (A) bị cáo buộc đã sử dụng máy tính xách tay và máy in thẻ để làm giả giấy chứng nhận hoàn thành đào tạo về an toàn và y tế, một loại giấy tờ cần thiết đối với người lao động nước ngoài tại các công trường lao động trong nước, bán với giá từ 50.000 đến 110.000 won (40 đến 80 USD). Nghi phạm này đã bán được tổng cộng 3.369 giấy chứng nhận giả, thu về 410 triệu won (325.000 USD).Nghi phạm thứ hai (B) đóng vai trò tìm kiếm những người nước ngoài cần giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo thông qua mạng xã hội, sau đó nhận ảnh và các thông tin cá nhân của "khách hàng" để chuyển cho nghi phạm A làm giả giấy tờ.Nghi phạm A còn bị điều tra về việc môi giới tuyển dụng trái phép cho 6 người nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp cùng nghi phạm C.Cục quản lý xuất nhập cảnh thành phố Busan cho biết sẽ kiểm tra chặt chẽ về tình hình người lao động không đủ tư cách làm việc tại các công trường xây dựng, bởi đây là vấn đề có liên quan trực tiếp tới sự an toàn của người dân, đồng thời đối phó nghiêm với các trường hợp môi giới bất hợp pháp.