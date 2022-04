Tình hình phòng dịch COVID-19 tại Hàn Quốc được đánh giá đang duy trì ổn định

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp ngày 27/4, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc đánh giá tình hình phòng dịch COVID-19 đang được duy trì ổn định, nguồn lực đối phó y tế cũng được đảm bảo đầy đủ. Hàn Quốc đang tiến thêm bước nữa trong việc khôi phục đời sống thường nhật.Tuy nhiên, tầng lớp tiểu thương và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ vẫn đang gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 kéo dài. Do đó, Chính phủ quyết định gia hạn tối đa ba tháng thời hạn nộp thuế thu nhập cho các đối tượng này, đồng thời miễn trừ bảo lãnh nộp thuế và chi trả hoàn thuế sớm.Mặt khác, từ ngày 27/4, người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin về các trung tâm khám chữa ngoại trú cho bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại nhà thông qua cổng thông tin điện tử như bản đồ Naver hay Kakao Map, ô tìm kiếm của Tmap. Sau khi tìm thấy trung tâm gần nơi ở nhất, bệnh nhân có thể đăng ký trước và tới thăm khám để được kê thuốc.Chính phủ quyết định gia hạn tới ngày 31/5 dịch vụ khám chữa tận nơi tại các cơ sở điều dưỡng được triển khai từ ngày 5/4 vừa qua. Cơ quan phòng dịch đánh giá hoạt động khám chữa bệnh trực tiếp tại các cơ sở điều dưỡng đã mang lại hiệu quả lớn.Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ quyết định về việc có duy trì quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời hay không vào thứ Sáu tuần này (29/4).