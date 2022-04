Tổng thống Mỹ sẽ có chuyên công du Hàn Quốc từ ngày 20/5

Photo : KBS News

Người phát ngôn Nhà Trắng (Mỹ) Jen Psaki ngày 28/4 (giờ Hàn Quốc) đã ra một thông cáo báo chí cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 20-24/5. Chuyến công du lần này của ông Biden nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Chính phủ và người dân hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản.Thông qua Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ và Mỹ-Nhật, các bên dự kiến sẽ thảo luận nhằm tăng cường quan hệ an ninh, thúc đẩy hợp tác kinh tế và hợp tác song phương chặt chẽ.Trước đó, có ý kiến phỏng đoán rằng ông Joe Biden đến thăm Seoul nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh QUAD tổ chức tại Nhật Bản. QUAD là một cơ chế thảo luận an ninh gồm 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ.Chuyến thăm Hàn Quốc của ông Biden sẽ diễn ra từ ngày 20-22/5. Hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ sẽ diễn ra trong ngày 21/5, chỉ 11 ngày sau khi ông Yoon Suk-yeol chính thức nhậm chức Tổng thống, là cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ được tổ chức nhanh nhất qua các đời Chính phủ từ trước tới nay. Đây cũng là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Tổng thống Mỹ kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm ngoái.Người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Bae Hyun-jin cho biết ông Yoon bày tỏ hoan nghênh Tổng thống Biden đến Seoul. Lãnh đạo hai nước dự kiến sẽ thảo luận sâu về các vấn đề đa dạng như phát triển quan hệ song phương, hợp tác trong chính sách Bắc Triều Tiên và an ninh kinh tế. Seoul kỳ vọng đây sẽ là bước ngoặt lịch sử để mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện song phương phát triển hơn nữa.Bên lề Hội nghị thượng đỉnh song phương, Tổng thống Biden dự kiến sẽ đưa ra thông điệp về an ninh và kinh tế thông qua các chuyến thị sát như thăm làng đình chiến Bàn Môn Điếm và tham quan các nhà máy sản xuất chíp bán dẫn của Hàn Quốc.Ngoài ra, một quan chức Phủ Tổng thống cho biết hai nước hiện đang thảo luận về lịch trình cuộc gặp giữa Tổng thống Biden với cựu Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae-in, trên tinh thần tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.Tổng thống Biden sẽ tới Nhật Bản ngay sau chuyến thăm Hàn Quốc để tham dự Hội nghị thượng đỉnh QUAD.