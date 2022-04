Seoul quyết định cung cấp một lượng khí thiên nhiên hóa lỏng cho châu Âu

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 27/4 cho biết Chính phủ đã quyết định cung cấp một lượng dầu dự trữ nhất định cho châu Âu, nơi đang bị thiếu nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) do ảnh hưởng của chiến sự Nga-Ukraine. Do mùa đông đã hết nên nhu cầu về LNG tại Hàn Quốc đã giảm bớt. Vì vậy, Chính phủ Seoul quyết định sẽ cung cấp dầu cho châu Âu ở mức không ảnh hưởng đến cung cầu trong nước hoặc giá cả.Tuy nhiên, thời điểm và lượng cung cấp không được tiết lộ do có thể ảnh hưởng đến hợp đồng khí thiên nhiên hóa lỏng khác, nhưng giới kinh doanh LNG phỏng đoán số lượng LNG cung cấp sẽ không lớn do quản lý cung cầu loại khí này trong nước rất chặt chẽ. 80% khối lượng LNG nhập khẩu là đến từ các hợp đồng dài hạn, do đó lượng LNG của Hàn Quốc sẽ dư dả trong mùa xuân và hè.Trong khi đó, hãng tin Reuters (Anh) viện dẫn một nguồn tin giấu tên đưa tin rằng Hàn Quốc sẽ chuyển một số lượng LNG sang châu Âu vào mùa hè này theo yêu cầu của Mỹ hoặc châu Âu.Vào tháng 2 vừa qua, Chính phủ Washington đã đề nghị Seoul hỗ trợ khí thiên nhiên hóa lỏng cho châu Âu. Khi đó, Hàn Quốc tỏ ý khó cung cấp loại khí này do sẽ ảnh hưởng tới cung cầu trong nước. Mỹ cũng đưa ra đề xuất tương tự với Nhật Bản và Tokyo quyết định cung cấp một lượng LNG nhất định cho châu Âu bất chấp cung cầu trong nước khó khăn. Đây được phân tích là yếu tố khiến Chính phủ Hàn Quốc thay đổi quan điểm.Trong khi Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục yêu cầu phải cấm nhập khẩu khí đốt của Nga, nước xâm lược Ukraine, Matxcơva đã ngừng cung cấp khí gas tự nhiên cho hai quốc gia châu Âu là Ba Lan và Bulgari vì từ chối thanh toán bằng đồng rúp, khiến cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu ngày càng trầm trọng hơn.Theo S&P Global Platts, một công ty phân tích thông tin về năng lượng của Anh, giá LNG giao ngay tại châu Á ngày 27/4 tăng 16% lên 26,2 USD/mmBtu (1mmBtu = 1 triệu Btu, đơn vị đo nhiệt trị của Anh).Chỉ số giá khí thiên nhiên hóa lỏng tại thị trường châu Á theo chỉ số Nhật Bản-Hàn Quốc (JKM) một ngày trước đó là 22,599 USD/mmBtu.