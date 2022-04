Hàn Quốc sẽ công bố quyết định tháo bỏ khẩu trang ngoài trời vào ngày 29/4

Photo : YONHAP News

Một quan chức Chính phủ ngày 28/4 cho biết Chính phủ đương nhiệm đã quyết định theo hướng "tháo bỏ khẩu trang ngoài trời" từ tuần sau. Thủ tướng Kim Boo-kyum dự kiến sẽ công bố quyết định này trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương vào ngày 29/4.Quan chức trên cho biết sau khi Chính phủ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh giãn cách xã hội, như hạn chế số người tụ tập riêng tư hay thời gian mở cửa kinh doanh với cơ sở tập trung đông người, số ca mắc mới COVID-19 vẫn tiếp tục giảm, tỷ lệ bệnh nhân nặng và tỷ lệ tử vong duy trì ở mức ổn định. Thêm vào đó, giới chuyên gia nhận định rằng khả năng lây nhiễm ngoài trời thấp hơn nhiều so với trong nhà, nên việc tháo bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời là điều có thể thực hiện.Trước đó, Chủ tịch Ủy ban chuyển giao chính quyền Ahn Cheol-soo công bố Chính phủ mới sẽ xem xét phương án tháo bỏ khẩu trang ngoài trời trong vòng 30 ngày sau khi ra mắt, tức vào khoảng cuối tháng 5.Nội dung phát biểu này được phân tích là nhằm khuyến nghị Chính phủ đương nhiệm chưa dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngay lập tức. Do vậy, đã có ý kiến cho rằng Chính phủ đương nhiệm có thể sẽ chấp thuận ý kiến này của Ủy ban chuyển giao chính quyền, để Chính phủ mới ra quyết định về việc dỡ bỏ khẩu trang ngoài trời.Vậy nhưng, Chính phủ lại kết luận rằng không có căn cứ hay lý do nào để trì hoãn việc tháo khẩu trang ngoài trời. Ngoài việc số ca mắc mới tiếp tục giảm, Chính phủ cũng đã hạ mức độ rủi ro COVID-19, đủ điều kiện để có thể tháo bỏ khẩu trang ngoài trời.Ngoài ra, trong vòng ba tuần từ cuối tuần này (30/4) tới ngày 22/5, Chính phủ Hàn Quốc cho phép nối lại các buổi thăm hỏi tiếp xúc trực tiếp tại cơ sở điều dưỡng, cân nhắc tới tình hình số ca mắc mới đang giảm rõ rệt và yêu cầu từ gia đình các bệnh nhân. Nếu bệnh nhân đã khỏi COVID-19 thì điều kiện với khách đến thăm là đã tiêm phòng mũi hai vắc-xin COVID-19. Nếu bệnh nhân chưa mắc COVID-19 thì điều kiện là bệnh nhân đã tiêm mũi 4 và khách tới thăm đã tiêm mũi ba.Từ ngày 2/5, Hàn Quốc bắt đầu tiêm phòng mũi 4 cho người trên 60 tuổi đã đặt lịch tiêm. Cho tới hiện tại, đã có 1,36 triệu người tiêm xong mũi 4, tỷ lệ đạt 10% dân số. Tỷ lệ tiêm mũi 4 ở người trên 80 tuổi, nhóm có tỷ lệ tử vong cao và được cơ quan phòng dịch tích cực khuyến nghị tiêm, đạt 17,4%.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 28/4, Hàn Quốc ghi nhận 57.464 ca mắc COVID-19 mới, giảm hơn 30.000 ca so với một tuần trước, và giảm hơn một nửa so với cách đây hai tuần. Đây là lần đầu tiên sau 11 tuần số ca mắc mới công bố vào ngày thứ Năm đạt ở mức 50.000 ca, kể từ ngày 10/2 (54.117 ca).