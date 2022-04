Doanh nghiệp nhận định thép và dệt may được hưởng lợi nếu Seoul gia nhập CPTPP

Photo : KBS News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 27/4 đã tổ chức buổi tọa đàm với các doanh nghiệp về việc đăng ký gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).Các doanh nghiệp nhận định việc gia nhập CPTPP sẽ giúp cải thiện điều kiện bất lợi của Hàn Quốc trước các đối thủ cạnh tranh như Nhật Bản tại những thị trường xuất khẩu lớn như Mexico, Việt Nam, Malaysia.Nếu gia nhập hiệp định, xuất khẩu các lĩnh vực như thép, dệt may sẽ gia tăng. Đặc biệt, việc gia nhập CPTPP sẽ giúp quản lý ổn định chuỗi cung ứng, do Hàn Quốc được tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng nhận định rằng việc gia nhập CPTPP sẽ mở rộng cơ hội tăng trưởng cho các doanh nghiệp nhỏ nhưng mạnh về lĩnh vực kỹ thuật số như sức khỏe kỹ thuật số, công nghệ tài chính (Fintech), công nghệ giáo dục, bởi nhiều tiêu chuẩn cao về thương mại kỹ suất số sẽ được áp dụng như điều khoản về "lưu thông dữ liệu tự do" hay "thuận lợi hóa thương mại".Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng lo ngại việc gia nhập hiệp định này sẽ có thể gây ra gánh nặng nhất định cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các lĩnh vực máy móc, hóa chất tinh chế, phụ tùng ô tô.Buổi tọa đàm trên do Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp Yeo Han-koo chủ trì, với sự tham gia của Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm, cùng đại diện 15 tổ chức như Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM), Hiệp hội thương mại quốc tế (KITA), Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ (KBIZ), Hiệp hội sắt thép (KOSA), Liên đoàn dệt may (KOFOTI), Hiệp hội công nghiệp Fintech Hàn Quốc (KORFIN).