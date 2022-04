Tổ chức dân sự Hàn Quốc thả 1 triệu truyền đơn sang Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tổ chức dân sự "Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên" ngày 28/4 cho biết đã thả 20 khinh khí cầu mang 1 triệu tờ truyền đơn sang Bắc Triều Tiên từ khu vực thành phố Gimpo (tỉnh Gyeonggi) trong hai ngày từ 25-26/4.Truyền đơn có hình ảnh Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol, cờ Taegeuki (cờ Thái cực) và dòng chữ “Đại Hàn Dân Quốc của 80 triệu người cùng một dân tộc duy nhất tự do muôn năm”, “Từ công tố viên trở thành Tổng thống vĩ đại thứ 12 của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol”.Thông qua thông cáo báo chí, tổ chức này cho biết trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội 25/4, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã có lời lẽ đe dọa tới Hàn Quốc và nhân loại bằng tên lửa hạt nhân, khiến an ninh quốc gia của Hàn Quốc rơi vào thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Chính quyền Tổng thống Moon Jae-in đã biến thành con tin của ông Kim Jong-un, không thể lên tiếng phản đối dù chỉ một lời, không những thế còn ban hành luật cấm truyền đơn sang Bắc Triều Tiên nhằm tâng bốc và nịnh bợ chính kẻ thù.Tổ chức này khẳng định sẽ tiếp tục rải truyền đơn sang cho 20 triệu người dân miền Bắc để sớm phá hủy chế độ độc tài Kim Jong-un.Ông Park Sang-hak, Chủ tịch tổ chức dân sự Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên đang bị xét xử với cáo buộc rải truyền đơn, sách và tờ 1 USD sang miền Bắc hai lần tại gần Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) hồi tháng 4 năm 2021.Luật phát triển quan hệ liên Triều của Hàn Quốc được thực thi từ ngày 30/3/2021, với nội dung cấm các hành vi phát loa phóng thanh hoặc rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên ở gần ranh giới quân sự liên Triều, nhằm bảo vệ tính mạng, sự an toàn của người dân khu vực biên giới. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tù tối đa ba năm hoặc 30 triệu won (23.616 USD) tiền phạt.