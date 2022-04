Khoản đóng góp của Hàn Quốc cho tổ chức quốc tế năm 2023 tăng 8% so với năm nay

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chiều ngày 27/4 đã mở cuộc họp Ủy ban thẩm định khoản đóng góp cho tổ chức quốc tế lần thứ nhất do Thứ trưởng Ngoại giao Choi Jong-moon chủ trì, xác định kế hoạch đóng góp của Hàn Quốc cho năm 2023.Theo đó, tổng cộng 38 cơ quan Chính phủ cấp trung ương đề xuất khoản ngân sách đóng góp cho tổ chức quốc tế từ ngân sách Nhà nước là khoảng 980 tỷ won (774,34 triệu USD), nhiều hơn khoảng 8% so với quy mô 910 tỷ won (719,03 triệu USD) năm 2022.Bộ Ngoại giao giải thích đã xem xét toàn diện kết quả rà soát của chuyên gia đánh giá về dữ liệu do các Bộ, ngành liên quan đệ trình, kết quả thảo luận của Ủy ban chuyên trách các khoản đóng góp cho tổ chức quốc tế, kết quả rà soát của Hội đồng các cơ quan liên quan về viện trợ không hoàn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).Đây là lần đầu tiên Ủy ban thẩm định khoản đóng góp cho tổ chức quốc tế nhóm họp kể từ khi Luật về khoản đóng góp cho tổ chức quốc tế có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1 năm nay.Luật về khoản đóng góp cho tổ chức quốc tế được Quốc hội khóa XXI ban hành vào tháng 1 năm ngoái, cho phép Bộ Ngoại giao quản lý tổng hợp các khoản đóng góp của các cơ quan Chính phủ.