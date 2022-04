Doanh thu tháng 3 của các đơn vị phân phối lớn Hàn Quốc tăng 7,1%

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 28/4 công bố "Xu hướng doanh thu các công ty phân phối lớn tháng 3". Trong đó, doanh thu bán hàng trực tiếp và trực tuyến của các đơn vị phân phối lớn trong nước tăng lần lượt 6,3% và 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu cả bán hàng trực tiếp và trực tuyến tăng 7,1%.Trong doanh thu bán hàng trực tiếp, doanh thu mặt hàng thực phẩm tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước, được phân tích là bởi nhu cầu thực phẩm tăng do nhiều người dân phải cách ly y tế tại nhà trong giai đoạn làn sóng Omicron lây lan đỉnh điểm vào tháng trước.Doanh số bán hàng trực tiếp các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài tăng 21,1%, dịch vụ và các lĩnh vực khác tăng 13,6%, trẻ em và thể thao tăng 6,1%, được phỏng đoán là do một số doanh nghiệp triển khai khuyến mại đáp ứng nhu cầu khách hàng về các mặt hàng mùa xuân.Xét theo loại hình, doanh thu trung tâm thương mại tăng 7,8%, cửa hàng tiện lợi tăng 11,5%, chuỗi siêu thị của các doanh nghiệp (SSM) tăng 4,6%. Doanh thu các siêu thị lớn giữ nguyên so với cùng kỳ năm trước.Doanh số bán hàng trực tuyến tiếp tục đà tăng trưởng trong tháng trước trong bối cảnh người dân đã quen dần với văn hóa tiêu dùng không tiếp xúc. Doanh số toàn bộ các mặt hàng đều tăng, như thực phẩm tăng 24,6%, đồ sinh hoạt gia đình tăng 8,4%. Tuy nhiên, doanh số các mặt hàng thời trang, quần áo giảm 2,7%, thể thao giảm 1,4%.Tỷ trọng doanh thu bán hàng trực tiếp trên tổng doanh thu giảm từ 50,9% trong năm ngoái xuống 50,5% trong tháng 3 năm nay, doanh thu bán hàng trực tuyến tăng từ 49,1% lên 49,5%.