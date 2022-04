Sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc tháng 3 tăng nhẹ 1,5%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/4 công bố tài liệu "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 4”. Trong tháng trước, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt 117,11 điểm, tăng 1,5% so với tháng 2, đà tăng trở lại sau ba tháng.Xét theo ngành nghề, sản xuất ngành dịch vụ tăng 1,5% so với một tháng trước, song sản xuất lĩnh vực nghệ thuật, thể thao và giải trí giảm trong khi ngành tài chính, bảo hiểm và bán lẻ tăng. Sản xuất khai thác khoáng sản tăng 1,3%, sản xuất chíp bán dẫn giảm, nhưng sản xuất thực phẩm tăng 7,1%, thiết bị vận tải khác tăng 11,3%. Sản xuất ngành xây dựng giảm 0,3% do xây dựng tòa nhà giảm dù thành tích xây dựng dân dụng tăng.Mặt khác, chỉ số doanh số bán lẻ, phản ánh xu hướng tiêu dùng, của tháng trước đạt 120,1 điểm, giảm 0,5% so với tháng 2. Doanh số bán hàng hóa không bền như thực phẩm tăng 4,1%, hàng hóa lâu bền như thiết bị gia dụng và hàng hóa ít bền như quần áo giảm lần lượt 7% và 2,6%.Đầu tư thiết bị giảm 2,9% so với một tháng trước, do đầu tư thiết bị vận tải như máy móc, ô tô đều giảm.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đạt 102,4 điểm, giảm 0,2 điểm, xu hướng giảm sau 6 tháng. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần đạt 99,5 điểm, giảm 0,3 điểm, đà giảm 9 tháng liên tiếp.Cục Thống kê quốc gia nhận định sản xuất dịch vụ và khai thác khoáng sản cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ. Toàn bộ hoạt động sản xuất đã chuyển sang xu thế tăng trưởng, song các chỉ số về nhu cầu trong nước đồng loạt giảm cho thấy đà phục hồi không ổn định và trì trệ.