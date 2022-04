Người dân Hàn Quốc được bỏ khẩu trang ngoài trời từ ngày 2/5

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 29/4, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết Chính phủ đã quyết định dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang khi ở ngoài trời từ ngày 2/5. Tuy nhiên, người tham gia biểu tình, đến xem chương trình biểu diễn hoặc trận đấu thể thao có quy mô trên 50 người vẫn phải đeo khẩu trang do lo ngại các hành vi reo hò, cỗ vũ có thể gây lây nhiễm.Thủ tướng Kim cho biết Chính phủ liên tục thay đổi và cải thiện quy định phòng dịch do cân nhắc đến việc số ca nhiễm có xu hướng giảm 6 tuần liên tục kể từ khi đạt đỉnh, cũng như mong muốn thiết tha của người dân về việc khôi phục lại đời sống thường nhật.Mặc dù có một số lo ngại khi việc đeo khẩu trang ngoài trời không còn là quy định bắt buộc, song không thể phớt lờ sự bức bối và bất tiện của người dân khi phải đeo khẩu trang ngay cả khi đi dạo một mình hay đi chơi cùng gia đình. Chính phủ đã thảo luận vô cùng gay gắt, cân nhắc đến phân tích của chuyên gia và xu hướng toàn thế giới trước khi ra quyết định bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời lần này.Pháp và New Zealand cũng bỏ quy định đeo khẩu trang sau khi làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron đi qua đỉnh dịch hay trước hoặc sau một tháng kể từ khi qua đỉnh dịch, nhưng đã không có vấn đề gì đặc biệt xảy ra, số ca nhiễm vẫn có xu hướng giảm.Hơn hết, đây là quyết định được đưa ra dựa trên niềm tin về sự hợp tác và ý thức phòng dịch của người dân trong hai năm qua. Mặc dù vậy, Thủ tướng khuyến cáo đối tượng nguy cơ cao, người có dấu hiệu nhiễm bệnh nên đeo khẩu trang khi ra ngoài trong trường hợp khó duy trì khoảng cách trên 1m khi tụ tập với nhiều người khác.Tính đến 0 giờ ngày 29/4, Hàn Quốc ghi nhận 50.568 ca nhiễm COVID-19 mới, lần đầu tiên xuống ngưỡng 50.000 ca trong ngày thứ Sáu sau 11 tuần. Các chuyên gia trong và ngoài nước dự đoán số ca nhiễm mới sẽ rớt xuống dưới 40.000 ca/ngày trong tháng tới.Số ca bệnh nguy kịch là 526 ca, ba ngày liên tiếp ở ngưỡng 500 ca. Thêm 136 ca tử vong do COVID-19, nhiều hơn 14 ca so với một ngày trước.