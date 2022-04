Tổng thống Moon Jae-in chưa trả lời cụ thể về việc ân xá cho cựu Tổng thống Lee Myung-bak

Photo : YONHAP News

Ngày 29/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã trả lời qua video kiến nghị của người dân đăng trên trang web tiếp nhận kiến nghị của Phủ Tổng thống, lần cuối cùng trước khi hết nhiệm kỳ.Tổng thống cho biết vẫn chưa thể đưa câu trả lời về ý kiến phản đối ân xá cựu Tổng thống Lee Myung-bak.Ông Moon cho biết lý do phản đối việc ân xá cựu Tổng thống Lee mà người viết đơn nêu ra là cần thiết phải xử phạt không khoan nhượng với tội phạm tham nhũng, chính trị, và do ông Lee vẫn chưa hề tỏ thái độ hối lỗi. Nhiều người dân đã đồng tình về những lý do này. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến tán thành việc ân xá nhằm hòa hợp và đoàn kết toàn dân. Tổng thống sẽ cân nhắc và quyết định về vấn đề này trên khía cạnh công lý tư pháp và sự đồng thuận trong dư luận.Chỉ còn 10 ngày nữa là hết nhiệm kỳ, nên Tổng thống Moon Jae-in được cho là sẽ sớm ra quyết định về việc ân xá cho cựu Tổng thống Lee Myung-bak và cựu Tỉnh trưởng Gyeonggi Kim Kyung-soo.Về ý kiến phản đối kế hoạch di dời văn phòng làm việc của Tổng thống đắc cử, ông Moon cho biết cá nhân ông đồng tình với ý kiến này, và đặt câu hỏi rằng tại sao nhất định phải tốn kém chi phí để di dời văn phòng làm việc của Tổng thống.Đặc biệt, Tổng thống cũng nêu ý kiến hoài nghi rằng liệu trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan có phải là địa điểm di dời phù hợp nhất, chỉ ra rằng việc di dời kéo theo nhiều cơ quan khác phải di dời theo, như Bộ Quốc phòng, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, và nhà công vụ Bộ trưởng Ngoại giao. Tuy nhiên, một thực tế là nếu Chính phủ mới đã kiên quyết thì Chính phủ đương nhiệm sắp hết nhiệm kỳ không thể làm gia tăng thêm sự hỗn loạn. Ông Moon nhấn mạnh Chính phủ đang dốc sức để không xảy ra lỗ hổng về an ninh, cảnh vệ trong quá trình di dời văn phòng làm việc của Tổng thống.