Triển lãm sản phẩm quốc tế Triều-Trung 2022 khai mạc từ 28/4

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/4 đưa tin “Triển lãm sản phẩm quốc tế Triều-Trung 2022” đã được khai mạc trực tuyến vào một ngày trước. Triễn lãm sẽ kéo dài tới ngày 28/6, trưng bày các tài liệu về sản phẩm lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, vật liệu khô, thủy sản và y tế của các doanh nghiệp Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.Phí tham gia của các công ty Trung Quốc để giới thiệu sản phẩm trực tuyến đến các đơn vị thương mại miền Bắc là 680 nhân dân tệ (1.017 USD). Hoạt động mua bán và xuất khẩu được thương thảo trực tuyến.Triển lãm lần này do Ủy ban xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc (CCPIT), cơ quan hỗ trợ đầu tư thương mại đối ngoại của Trung Quốc, và Cơ quan triển lãm quốc tế Bắc Triều Tiên trực thuộc Bộ Kinh tế đối ngoại miền Bắc đồng tổ chức.Miền Bắc không cho phép triển lãm các sản phẩm của ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như các sản phẩm có khắc quốc kỳ hoặc có hình ảnh bản đồ các nước này. Trong khi đó, phía Bắc Kinh cấm trưng bày các mặt hàng của Bắc Triều Tiên thuộc đối tượng áp lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.Đài Phát thanh trung ương Triều Tiên (KCBS) đưa tin triển lãm sẽ đóng góp vào việc tăng cường hợp tác Triều-Trung trong lĩnh vực kinh tế và khoa học kỹ thuật.Từ năm 2012 đến 2015, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc mỗi năm đều tổ chức triển lãm tổng hợp "Hội chợ kinh tế-thương mại-văn hóa Triều-Trung” tại thành phố Đan Đông (Trung Quốc). Tuy nhiên, sự kiện này đã bị tạm dừng từ năm 2016 do quan hệ hai nước đóng băng sau khi Bắc Kinh tham gia vào nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng của Liên hợp quốc liên quan đến việc miền Bắc tiến hành thử nghiệm hạt nhân.Triển lãm lần này cũng là sự kiện thương mại quốc tế đầu tiên của Bắc Triều Tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến cũng được hiểu là có ý nghĩa vừa chú trọng phòng dịch vừa tăng cường gắn kết kinh tế Triều-Trung.Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) nhận định triển lãm lần này sẽ thành công bởi lượng hàng hóa tại miền Bắc đang khan hiếm. Trong một báo cáo đăng trên trang chủ, KOTRA cho biết một số lượng lớn doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tham gia triển lãm lần này. Các công ty này đã không thể liên lạc được với phía miền Bắc trong thời gian qua, mặc dù có ý định xuất khẩu sang Bắc Triều Tiên. Đơn vị chủ quản là cơ quan Chính phủ Trung Quốc, có độ tín nhiệm cao, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp.KOTRA dự đoán do tính chất của triển lãm không phải là giao dịch giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C) mà là giao dịch giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp (B2B), nên nội dung được đặt trọng tâm vào việc quảng bá nhằm thúc đẩy thương mại Triều-Trung hơn là bán hàng ngay lập tức.