Seoul tích cực lập đối sách sau vụ báo Iran kêu gọi chặn tàu Hàn Quốc ở eo biển Hormuz

Photo : YONHAP News

Sau khi bày tỏ lập trường phản đối chính thức với Chính phủ Iran vào ngày 18/4 về việc truyền thông nước này cho rằng phải chặn tàu thuyền Hàn Quốc đi qua eo biển Hormuz, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã tiếp tục lập đối sách để đối phó với các tình huống có thể phát sinh.Bộ Ngoại giao cho biết đã chia sẻ tình hình với cơ quan chức năng Mỹ, đồng thời mời chuyên gia về Iran thuộc Nhóm Khủng hoảng quốc tế (ICG) chuyên nghiên cứu về tranh chấp quốc tế để thảo luận đối sách.Trước đó, một tờ báo bảo thủ lớn của Iran đã đăng tải bài viết dưới danh nghĩa Tổng biên tập tờ báo, nói rằng phải chặn tàu thuyền Hàn Quốc ở eo biển Hormuz để nhận lại khoảng tiền của Iran đang bị Seoul đóng băng.Sau đó, Trợ lý Ngoại trưởng Hàn Quốc Yeo Seung-bae ngày 18/4 đã triệu Đại sứ Iran Saeed Badamchi Shabestari để bày tỏ phản đối nội dung trên. Khi đó, Đại sứ Iran nhấn mạnh bài báo này không phải lập trường chính thức của Tehran.Ngày 4/1 năm nay, tàu chở hóa chất Hankuk Chemi mang cờ Hàn Quốc khi đang đi ngang qua vùng biển gần eo biển Hormuz đã bị lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ với lý do gây ô nhiễm biển và đe dọa đến môi trường xung quanh. Ba tháng sau, phía Iran đã thả tàu, nhưng có phân tích cho rằng lý do nước này bắt giữ tàu là thể hiện sự bất mãn với việc Seoul đóng băng 7 tỷ USD tiền xuất khẩu dầu thô của Iran.Mặt khác, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun ngày 28/4 đã điện đàm với Đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Malley và Phó Tổng Thư ký Ủy ban đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Enrique Mora, trao đổi ý kiến về tình hình đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA).Thứ trưởng Choi tái khẳng định Hàn Quốc đang thực thi tích cực vai trò của mình nhằm khôi phục thỏa thuận Iran, đề nghị các bên liên quan nỗ lực hết sức để đàm phán sớm đạt được tiến triển.Đặc phái viên Mỹ và quan chức EU đánh giá cao vai trò xây dựng của Hàn Quốc trong vòng hơn một năm đàm phán vừa qua, hy vọng Seoul tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề liên quan tới Tehran.Hơn một năm qua, Chính phủ Seoul đã tích cực hỗ trợ đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran do nhận định vấn đề khoản tiền đóng băng tác động xấu tới quan hệ với Tehran thời gian qua có thể sẽ được giải quyết khi các bên đạt được thỏa thuận.