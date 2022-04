Thương mại hóa xe buýt tự hành tại thành phố Sejong từ tháng 6

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc và chính quyền thành phố Sejong công bố đã hoàn tất quá trình kiểm chứng kéo dài 4 năm, bắt đầu đưa vào khai thác thu phí xe buýt tự hành cấp độ 3 đầu tiên trong nước tại thành phố Sejong từ tháng 6 năm nay.Công nghệ xe tự hành hiện có 6 cấp độ. Cấp độ 0 là xe không có sự can thiệp của những công nghệ hỗ trợ người lái. Từ cấp độ 1 tới 3 là tự lái một phần, tài xế vẫn phải thực hiện các thao tác thiết yếu. Cấp độ 4 và 5 được ứng dụng thêm công nghệ viễn thông, xe có thể trao đổi thông tin với xe ô tô khác, hoặc với môi trường xung quanh, thực hiện thao tác tự lái hoàn toàn.Trước tiên, trong năm nay xe buýt tự hành sẽ chạy quãng đường 22 km từ bến xe khách Sejong cho tới ga tàu cao tốc KTX Osong, rồi sau đó sẽ được tăng quãng đường đi cho tới ga Banseok (thành phố Daejeon) vào năm sau.Bộ Địa chính và thành phố Sejong cho biết việc thương mại hóa xe buýt tự hành sẽ giúp nâng cao tính an toàn của các phương tiện giao thông công cộng cũng như sự tiện lợi cho người dân do hành khách có thể đặt chỗ đi xe theo thời gian thực.Tuy nhiên, vẫn chưa thể coi xe buýt tự hành được thương mại hóa hoàn toàn, do xe còn bị hạn chế chạy vào những ngày trời mưa hoặc tuyết rơi, khi mà trí tuệ nhân tạo có thể coi mưa và tuyết là vật cản.Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch đẩy nhanh thương mại hóa xe tự hành ở các lĩnh vực giao thông công cộng và vận tải hàng hóa cho tới năm 2025.