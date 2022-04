97% trường đại học Hàn Quốc đóng băng mức học phí năm 2022

Bộ Giáo dục và Hiệp hội giáo dục cấp đại học Hàn Quốc ngày 29/4 đã công bố “Kết quả phân tích thông tin đại học tháng 4 năm 2022” đối với 194 trường đại học hệ 4 năm và đại học đào tạo giáo viên tiểu học.Kết quả cho thấy 180 trường (96,9%) đã đóng băng mức học phí của năm học 2022, 8 trường giảm học phí. Học phí bình quân của mỗi sinh viên trong một năm học là 6.763.100 won (5.324 USD), tăng 18.400 won (14,49 USD) so với mức bình quân năm ngoái là 6.744.700 won (5.310 USD).Một quan chức Bộ Giáo dục cho biết chỉ tiêu tuyển sinh các ngành học có mức học phí tương đối cao như thể thao, nghệ thuật và kỹ thuật tăng khiến mức học phí bình quân của sinh viên tăng nhẹ.Theo ngành học, học phí bình quân của ngành y là 9.769.500 won (7.692 USD), ngành học có mức học phí đắt đỏ nhất; tiếp theo là thể thao, nghệ thuật 7.756.400 won (6.108 USD); kỹ thuật 7.237.500 won (5.700 USD), khoa học tự nhiên 6.827.400 won (5.377 USD) và xã hội nhân văn 5.948.700 won (4.685 USD).Học phí bình quân mà mỗi sinh viên phải đóng khi theo học ở trường đại học tư thục là 7.523.700 won (5.925 USD), trường đại học công lập là 4.195.700 won (3.304 USD); trường đại học ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận là 7.619.300 won (6.000 USD) và địa phương còn lại là 6.226.800 won (4.904 USD).Phí nhập học bình quân mà một sinh viên phải đóng là 72.000 won (56,7 USD), giảm 101.000 won (79,53 USD) (58,6%) so với năm ngoái là 173.800 won (136,86 USD), giảm 565.000 won (444,92 USD) (88,7%) so với năm 2017 là 637.000 won (501,61 USD), thời điểm trước khi bắt đầu bỏ phí nhập học theo từng bước.Các trường đại học công lập (39 trường) đã bỏ đóng tiền nhập học từ năm học 2018, 58,4% (90 trường) trong tổng số 155 trường đại học tư thục đã bỏ tiền nhập học từ năm nay.