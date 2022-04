37% cử tri đánh giá ứng cử viên Thủ tướng Han Duck-soo không phù hợp

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 29/4 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành với 1.003 người dân 18 tuổi trở lên trên toàn quốc trong vòng từ ngày 26-28/4. Có 30% cử tri đánh giá ông Han Duck-soo phù hợp với vị trí ứng cử viên Thủ tướng, 37% đánh giá ông Han không phù hợp, 33% cử tri không đưa ra ý kiến.Tỷ lệ cử tri đánh giá ứng cử viên Han phù hợp với vai trò Thủ tướng trong tuần này giảm 8% so với kết quả thăm dò ba tuần trước (38%), tỷ lệ đánh giá không phù hợp tăng 15%.Ngoài ra, 43% cử tri đánh giá Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol đang làm tốt vai trò hiện tại, 44% đánh giá ngược lại. Tỷ lệ đánh giá tích cực về Tổng thống đắc cử đã giảm 8% vào tuần trước so với kết quả thăm dò cách đây hai tuần, từ 50% xuống 42%, và tuần này tăng lại 1%. Tỷ lệ đánh giá tiêu cực tăng từ 42% cách đây hai tuần lên 45% vào tuần trước, và giảm 1% trong tuần này.Trong số các lý do đánh giá tích cực, có 11% cử tri lựa chọn lý do là Tổng thống đắc cử đang thực hiện cam kết tranh cử, 8% chọn lý do là sự quyết đoán, và khả năng xúc tiến các bài toán đề ra, 7% chọn lý do là kế hoạch di dời văn phòng làm việc của Tổng thống, 6% chọn lý do là công bằng, công lý và nguyên tắc của Tổng thống đắc cử.Trong số những người dân đánh giá tiêu cực, 35% chọn lý do là kế hoạch di dời văn phòng làm việc của Tổng thống, 14% là vấn đề nhân sự, 7% là sự độc đoán, 5% là lý do thiếu sự trao đổi.45% cử tri đánh giá tốt về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, tăng 1% so với tuần trước, 49% đánh giá chưa tốt, giảm 1%.Tỷ lệ ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân đạt 41%, đảng Dân chủ đồng hành 33%, đảng Công lý 23%.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).