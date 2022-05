Photo : YONHAP News

Đặc phái viên phụ trách các vấn đề bán đảo Hàn Quốc của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Hiểu Minh đã thăm Hàn Quốc vào ngày 1/5.Trả lời phỏng vấn của báo giới khi tới sân bay quốc tế Incheon, quan chức Trung Quốc cho biết sẽ gặp gỡ các quan chức Chính phủ mới của Hàn Quốc, trao đổi ý kiến về phương án giải quyết các vấn đề bán đảo Hàn Quốc theo hướng chính trị.Ông Lưu Hiểu Minh nhấn mạnh Bắc Kinh đã và sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, vấn đề bán đảo Hàn Quốc phụ thuộc vào hai nước Mỹ và Bắc Triều Tiên, không phải Trung Quốc. Sự thù địch giữa Washington và Bình Nhưỡng hiện nay bắt nguồn từ sự mất niềm tin sâu sắc giữa hai bên. Bắc Kinh hy vọng hai nước sẽ tham gia đối thoại một cách nghiêm túc và có ý nghĩa.Mặt khác, Đặc phái viên Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh luôn ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, nhưng đồng thời cho rằng cần cân nhắc tới vấn đề an ninh của mỗi nước. Trung Quốc sẽ xem xét tới nguyên nhân căn bản thay vì chỉ hiện tượng thể hiện ra bên ngoài.Ngoài ra, Bắc Kinh phản đối bất cứ hành vi nào đẩy cao căng thẳng, cho rằng vấn đề bán đảo Hàn Quốc chỉ có thể giải quyết theo hướng chính trị.Dự kiến ông Lưu Hiểu Minh sẽ có cuộc gặp với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk vào ngày 3/5.Đây là chuyến thăm Seoul đầu tiên của ông này kể từ sau khi nhậm chức vào tháng 4 năm ngoái. Quan chức hai bên dự kiến sẽ thảo luận về phương án hợp tác nhằm kiểm soát ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc.Đặc biệt, phía Hàn Quốc được cho là sẽ đề nghị Trung Quốc phối hợp để Bắc Triều Tiên kiềm chế các động thái khiêu khích như nối lại thử nghiệm hạt nhân.Trong thời gian thăm Seoul, Đặc phái viên Lưu Hiểu Minh cũng sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Choi Jong-kun cùng các quan chức an ninh, ngoại giao trong Chính phủ mới, như các quan chức thuộc Bộ Thống nhất và Chánh văn phòng an ninh quốc gia.