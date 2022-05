Photo : YONHAP News

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 1/5 đã công bố danh sách đội ngũ cố vấn gồm Chánh Văn phòng an ninh quốc gia và 5 Cố vấn.Cơ cấu Văn phòng Tổng thống trong Chính phủ mới sẽ chuyển từ "3 phòng 8 Cố vấn" thành "2 phòng 5 Cố vấn", trong đó điểm đáng chú ý là sự cải tổ ở lĩnh vực an ninh kinh tế và xã hội.Giáo sư Đại học Korea Kim Sung-han, người từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Lee Myung-bak, được giao giữ chức Chánh Văn phòng an ninh quốc gia. Cựu Chủ tịch Ủy ban tác chiến Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Kim Yong-hyun được chỉ định làm Trưởng Phòng Cảnh vệ đúng như dự đoán.Giáo sư Đại học Sungkyunkwan Kim Tae-ho, từng được mệnh danh là "nhà hoạch định ngoại giao" dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Lee Myung-bak, được chỉ định làm Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia thứ nhất. Cựu Thư ký quản lý khủng hoảng Phủ Tổng thống Shin In-ho được giao giữ chức Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia thứ hai.Ngoài ra, Tổng thống đắc cử cũng công bố danh sách 5 Cố vấn Văn phòng Tổng thống. Cựu nghị sĩ ba khóa Lee Jin-bok được giao giữ chức Cố vấn các vấn đề Nhà nước và chính trị. Cựu nghị sĩ Kang Seung-kyoo được giao giữ chức Cố vấn Xã hội dân sự.Cố vấn Truyền thông được giao cho cựu quan chức Đài SBS Choi Young-bum, cựu Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Choi Sang-mok được giao chức vụ Cố vấn Kinh tế, và giáo sư Đại học quốc gia Seoul Ahn Sang-hoon giữ chức Cố vấn Xã hội dân sự.So với bộ máy Phủ Tổng thống cũ, các chức danh Cố vấn về các vấn đề dân sinh, Cố vấn Việc làm và Cố vấn Nhân sự, Chánh Văn phòng Chính sách, được xóa bỏ.Mặc dù cơ cấu Văn phòng Tổng thống được rút gọn, nhưng riêng Văn phòng Cố vấn Xã hội dân sự lại được mở rộng, nhằm tăng cường trao đổi trực tiếp với người dân trong bối cảnh đảng Dân chủ đồng hành chiếm đa số ghế tại Quốc hội.