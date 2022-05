Du khách nước ngoài đến Việt Nam tăng mạnh nhờ miễn cách ly

Photo : YONHAP News

Báo VnExpress của Việt Nam ngày 2/5 đưa tin số lượng người nước ngoài nhập cảnh vào nước này trong tháng 4 đạt gần 70.000 người, tăng 4,6 lần so với một tháng trước. Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam chủ yếu là từ châu Âu, Mỹ và cả Hàn Quốc. Tiêu biểu, có 220 du khách Hàn Quốc đã nhập cảnh ngày 29/4 để đi nghỉ dưỡng tại một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng.Lượt khách du lịch nội địa tháng 4 đạt 15 triệu người, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong khi đó, Tổng cục du lịch Việt Nam ngày 30/4 đã công bố video quảng bá du lịch giới thiệu đến du khách các địa điểm du lịch nổi tiếng. Chính phủ Việt Nam đang tập trung vào việc thu hút khách du lịch nước ngoài trước thềm Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 sẽ được tổ chức trong tháng 5 tại Hà Nội. SEA Games 31 vốn dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 21/11/2021, song đã bị hoãn do làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ 4 bùng phát.Phó Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Hà Văn Siêu cho biết SEA Games 31 là cơ hội truyệt vời để thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam.Trước đó, Chính phủ Việt Nam đã quyết định nới lỏng quy định phòng dịch như không cần cách ly nếu xuất trình xét nghiệm âm tính với COVID-19 khi nhập cảnh từ giữa tháng 3. Theo đó, người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam sẽ không phải cách ly nếu có kết quả âm tính với COVID-19 theo phương thức xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên có hiệu lực trong vòng 24 giờ.