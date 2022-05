Cán cân thương mại của Hàn Quốc thâm hụt hai tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/5 cho biết kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng trước ghi nhận mức cao kỷ lục 57,69 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu tháng 4 đạt 60,35 tỷ USD, tăng 18,6% so với một năm trước. Theo đó, cán cân thương mại (kim ngạch xuất khẩu trừ nhập khẩu) thâm hụt 2,66 tỷ USD, đà thâm hụt hai tháng liên tiếp và quy mô thâm hụt tăng so với 140 triệu USD của tháng 3.Nguyên nhân được phân tích là do kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn vượt quá 10 tỷ USD bất chấp giá nguyên liệu tăng khi chiến sự Nga-Ukraine kéo dài và Trung Quốc phong tỏa thành phố lớn.Như vậy, quy mô thặng dư cán cân vãng lai vốn đạt 8,2 tỷ USD cho đến tháng 2 năm nay khả năng cao sẽ giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.Thêm vào đó, cán cân tài chính năm nay dự kiến sẽ thâm hụt 70.000 tỷ won (55,37 tỷ USD), tức có khả năng cả cán cân vãng lai và cán cân tài chính đều ghi nhận thâm hụt trong năm nay, hay còn gọi là “thâm hụt kép”.Nếu trở thành hiện thực, thì đây sẽ là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng “thâm hụt kép” sau 25 năm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Đặc biệt, trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng nền kinh tế thế giới có thể rơi vào tình trạng trì trệ, nhiều ý kiến chỉ ra rằng cần phải chuẩn bị đối phó với vấn đề lạm phát.