Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ 3/5, Hàn Quốc ghi nhận 51.131 ca mắc COVID-19 mới, tăng gấp đôi so với ngày hôm trước. Tuy nhiên, số ca mắc ngày 2/5 giảm xuống ngưỡng 20.000 ca được phân tích là do số mẫu xét nghiệm giảm vào cuối tuần. Nếu so với hai tuần trước, số ca mắc mới đã giảm khoảng một nửa.Số ca nguy kịch giảm 44 ca, xuống còn 417 ca, 4 ngày liên tiếp duy trì ở ngưỡng 400 ca. Số ca tử vong tăng thêm 49 ca, tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 0,13%.Xét tới số ca mắc mới vẫn tiếp tục giảm, cơ quan phòng dịch nhận định mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19 trong tuần cuối cùng tháng 4 ở mức "trung bình" trên phạm vi toàn quốc, không chỉ khu vực Seoul và lân cận thủ đô, mà còn cả ở các địa phương ngoài Seoul và lân cận thủ đô.Mặt khác, Hàn Quốc lần đầu ghi nhận biến thể BA.2.12.1, biến thể phụ của biến thể Omicon tàng hình. Biến thể này từng được ghi nhận lần đầu tại Mỹ, đang lây lan rộng, có sức lây nhiễm cao hơn khoảng 25% so với biến thể Omicron tàng hình.Bên cạnh đó, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc biến thể tái tổ hợp gen Omicron XE và XM, các trường hợp này đang được cơ quan phòng dịch điều tra dịch tễ.Hiện tại, số ca mắc mới COVID-19 đang có chiều hướng giảm trên toàn thế giới, nhưng một số quốc gia như Mỹ, Nam Phi, Đài Loan, số ca nhiễm lại đang gia tăng do sự lây lan của biến thể phụ Omicron. Cơ quan phòng dịch đang tăng cường giám sát sự xâm nhập của biến thể mới vào trong nước.