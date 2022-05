Những thay đổi trong Top 500 doanh nghiệp đứng đầu doanh thu tại Hàn Quốc năm 2021

Photo : YONHAP News

Trang web chuyên đánh giá về tình hình kinh doanh của các tập đoàn Hàn Quốc mang tên "CEO Score" ngày 4/5 công bố kết quả xếp hạng 500 doanh nghiệp đứng đầu về doanh thu trong năm ngoái dựa theo thông tin tài chính mà các doanh công khai trên hệ thống công khai điện tử của Cơ quan Giám sát tài chính (FSS).Xét theo doanh nghiệp, điện tử Samsung vẫn đứng đầu với doanh thu đạt 279.604,8 tỷ won (221,85 tỷ USD), tiếp theo là ô tô Hyundai 117.610,6 tỷ won (93,32 tỷ USD). Công ty Posco Holdings đi từ vị trí thứ 6 lên thứ 3 với doanh thu đạt 76.332,3 tỷ won (60,56 tỷ USD).Vị trí thứ 4 đến thứ 6 lần lượt là các công ty điện tử LG, Kia và Tổng công ty điện lực Hàn Quốc, đều tăng một bậc so với năm ngoái. Vị trí thứ 7 là công ty Hanwha, giữ nguyên so với năm trước.Các doanh nghiệp ở những lĩnh vực trọng tâm trong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như chíp bán dẫn, pin, đều có sự nhảy vọt đáng kể. Vị trí thứ 8 là công ty SK Hynix, thứ 9 là Hóa chất LG; lần lượt tăng 4 và 6 bậc.Trong Top 50 doanh nghiệp đứng đầu, LG Energy Solution đứng thứ 44, tăng vọt tới 299 bậc so với năm trước (343), được phân tích là nhờ doanh số pin xe điện tăng theo nhu cầu toàn cầu. Công ty LG Innotek, đơn vị sản xuất module camera, đứng thứ 48, tăng 20 bậc.Có 39 cái tên mới lọt vào Top 500 năm nay, trong đó có công ty Dunamu, đơn vị điều hành sàn giao dịch tiền ảo Upbit, đứng thứ 168, và công ty HYBE quản lý nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đứng thứ 447. Ngược lại, có 39 doanh nghiệp rớt khỏi Top 500, như công ty Doosan.Phần lớn các công ty lọc dầu trong nước đều thăng hạng. Trong đó, GS Caltex đứng thứ 12, tăng 13 bậc so với một năm trước; S-Oil đứng thứ 21, tăng 20 bậc; Năng lượng SK đứng thứ 24, tăng 7 bậc. Nguyên nhân được phân tích là bởi đơn giá bán hàng tăng, doanh số tăng nhờ sự hồi phục nhu cầu toàn cầu.CEO Score cho biết các doanh nghiệp lọc dầu đang có xu hướng hồi phục sau cú sốc đại dịch COVID-19, đồng thời ngành công nghiệp trong nước đang có sự thay đổi cơ cấu.