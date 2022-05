Cuộc đua ô tô điện thế giới Formula E tổ chức tại Seoul vào tháng 8

Photo : YONHAP News

Formula E Korea (FEK), đơn vị đăng cai tổ chức cuộc đua ô tô điện thế giới, ngày 4/5 thông báo giải đua ô tô điện thế giới “SEOUL E-PRIX 2022” sẽ được tổ chức tại Khu liên hợp thể thao Jamsil, quận Songpa, thủ đô Seoul từ ngày 13-14/8.Formula E là cuộc đua ô tô điện thế giới do Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA) chủ quản. E-Prix là chặng đua theo từng thành phố thuộc giải đua Formula E.Đến nay, cuộc đua ô tô điện thế giới đã được tổ chức 7 mùa giải bắt đầu từ năm 2014, tại nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh (Trung Quốc), New York (Mỹ), London (Anh), Paris (Pháp) và đang bước vào mùa giải thứ 8 (2021-2022).Tại mùa giải 2021-2022, cuộc đua sẽ trải qua 15 chặng tại 9 thành phố, bắt đầu tại thủ đô Riyadh (Ả-rập Xê-út), đi qua thành phố Mexico, Roma (Ý), Monaco, Berlin (Nga), Jakarta (Indonesia), New York (Mỹ), London (Anh) và cuối cùng là thủ đô Seoul (Hàn Quốc).“SEOUL E-PRIX” là vòng đua thứ 14 và 15, cũng là chặng đua cuối cùng của mùa giải, theo hình thức "Double Head” (hai chặng đua diễn ra trong hai tuần liên tiếp).Formula E cũng là sân khấu để các hãng xe đẳng cấp thế giới như Mercedes-Benz, Porsche và Jaguar phô diễn công nghệ xe điện của mình. Giải đấu có sự tham gia của 11 đội, 22 tay lái và 22 ô tô.Ban đầu, SEOUL E-PRIX dự kiến diễn ra vào năm 2020, song sau hai lần bị hoãn do dịch COVID-19, cuộc đua này sẽ chính thức diễn ra trong tháng 8 tới.Bên cạnh đó, Formula E Korea dự kiến sẽ kết hợp với chính quyền thành phố Seoul, tổ chức Lễ hội du lịch Seoul toàn cầu “Seoul Festa 2022” từ ngày 10-14/5.