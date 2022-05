Triển lãm trải nghiệm nội dung thực tế ảo về Hàn Quốc tại New York

Photo : YONHAP News

Một triển lãm nơi du khách có thể trải nghiệm tiết mục biểu diễn của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) bằng công nghệ thực tế ảo (AR) đã được tổ chức tại Chelsea Industrial, một địa điểm tổ chức sự kiện tại New York, Mỹ.Triển lãm có tên "Hàn Quốc: Tưởng tượng lập thể", trong đó cho người dùng trải nghiệm nhập vai tương tự như thực tế, sử dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường và Projection mapping (ánh xạ chiếu).Triển lãm này do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) tổ chức, trong đó có tổng cộng 16 nội dung về buổi biểu diễn trực tuyến của nhóm nhạc BTS, như ca khúc "DNA", hay nội dung liên quan tới phim điện ảnh "Ký sinh trùng" của đạo diễn Bong Joon-ho.Không chỉ các tác phẩm văn hóa đại chúng tiêu biểu, triển lãm còn gồm cả các nội dung đa dạng của các họa sĩ, nhóm nghệ thuật truyền thông hay Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc.Triển lãm sẽ kéo dài tới hết ngày 14/5, thu hút sự quan tâm lớn của người dân bản địa. Chỉ 20 phút sau khi mở bán, toàn bộ vé đã được bán hết.Sau đó, triển lãm sẽ được chuyển tới Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Wahington, kéo dài từ ngày 27/5 tới ngày 9/6.Nhân triển lãm, Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc quyết định mở buổi tọa đàm với các tác giả, doanh nghiệp nội dung, người làm việc ở các ngành liên quan của Mỹ vào ngày 5/5 (giờ địa phương) tại New York, hỗ trợ quảng bá và xuất khẩu các nội dung Hàn Quốc.