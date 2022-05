Các bài toán điều hành quốc gia ở lĩnh vực quốc phòng của Chính phủ mới

Photo : YONHAP News

Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeon ngày 3/5 công bố 110 bài toán điều hành quốc gia của Chính phủ mới.Ở lĩnh vực quốc phòng, Ủy ban chuyển giao chính quyền cho biết Chính phủ mới sẽ củng cố mạnh mẽ năng lực đối phó với tên lửa, hạt nhân, pháo tầm xa của Bắc Triều Tiên. Chính phủ mới sẽ trang bị năng lực răn đe và đối phó một cách hiệu quả, xây dựng “Hệ thống phòng thủ ba trụ cột” bao gồm Hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa "Kill Chain", Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD), và Hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng (KMPR).Một số bài toán khác được đề ra là thành lập Bộ Tư lệnh chiến lược nhằm điều hành hiệu quả sức mạnh chiến đấu bằng tên lửa, tác chiến không gian và an ninh mạng; kế hoạch triển khai sớm hệ thống đánh chặn pháo tầm xa, nhằm tăng cường hệ thống đối phó với pháo tầm xa của Bắc Triều Tiên.Chính phủ mới sẽ đẩy mạnh sự tin tưởng trong quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, mở rộng hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật, khởi động Hội đồng chiến lược răn đe mở rộng Hàn-Mỹ, xây dựng hệ thống phối hợp nhằm triển khai các tài sản chiến lược của Mỹ, nối lại diễn tập cơ động ngoài trời liên quân cấp trung đoàn trở lên.Ngoài ra, Chính phủ mới sẽ xúc tiến chuyển giao quyền tác chiến thời chiến có điều kiện với Washington một cách ổn định, đảm bảo sớm năng lực quân sự trọng tâm và năng lực đối phó tên lửa, hạt nhân của Bình Nhưỡng.Nội dung bố trí thêm tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD), một cam kết tranh cử của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol, không được đưa vào các bài toán công bố lần này. Ông Kim Tae-ho, người được chỉ định là Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia thứ nhất, cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình an ninh thời gian tới, giữ nguyên đường lối thận trọng về vấn đề này.