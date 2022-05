Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 3/5 đã phê chuẩn dự thảo sửa đổi Luật Viện Kiểm sát và Luật Tố tụng hình sự, có nội dung trọng tâm là thu hẹp phạm vi điều tra trực tiếp của công tố viên.Từ tháng 9 tới đây, Viện Kiểm sát chỉ có thể tiến hành điều tra với hai trong số 6 loại tội phạm, là tội phạm tham nhũng và kinh tế. 4 loại tội phạm còn lại là tội phạm công chức, bầu cử, công nghiệp quốc phòng, và thảm họa, sự cố quy mô lớn sẽ do Cảnh sát phụ trách điều tra.Tuy nhiên, do trong tháng 6 diễn ra cuộc bầu cử địa phương, nên tới cuối năm nay, Viện Kiểm sát vẫn có thể điều tra với tội phạm liên quan tới bầu cử.Hai dự luật trên cũng thiết lập nguyên tắc về việc phân tách công tố viên phụ trách điều tra và công tố viên phụ trách truy tố. Luật Viện Kiểm sát sửa đổi ghi rõ công tố viên không thể truy tố tội phạm mà bản thân mình phụ trách điều tra. Theo đó, nếu một công tố viên đang điều tra một vụ án nào đó thì sẽ phải bàn giao các chứng cứ thu thập được cho một "công tố viên khác" không liên quan tới quá trình điều tra để quyết định có truy tố hay không.Trong thời gian tới, khi Cảnh sát khép lại một vụ án do xét thấy không có nghi ngờ phạm tội thì chỉ có người tố giác là đương sự bị thiệt hại, tức nạn nhân, mới có thể kháng nghị, các trường hợp không phải đương sự sẽ không thể kháng nghị. Như vậy, các cơ quan Nhà nước như Ủy ban giao dịch công bằng, Ủy ban quản lý bầu cử hay tổ chức dân sự mất đi quyền kháng nghị, chỉ có thể nộp đơn lại từ đầu để Cảnh sát đưa ra phán đoán khác, hoặc nộp đơn khiếu nại lên Sở Cảnh sát hoặc Viện Kiểm sát khác. Các tổ chức dân sự đang phản đối nội dung này, cho rằng nhất định phải thiết lập biện pháp để có thể xem xét lại kết luận điều tra của Cảnh sát.Tuy nhiên, hai dự luật mới không nêu rõ Viện Kiểm sát có phải bàn giao ngay cho Cảnh sát các vụ án điều tra từ tháng 9 tới hay không. Điều này dự kiến sẽ không tránh khỏi gây ra hỗn loạn trong quá trình chuyển giao vụ án giữa hai cơ quan này.