Hàn Quốc nối lại hoạt động nhập cảnh miễn thị thực qua sân bay Jeju và Yangyang từ ngày 1/6

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 4/5, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Jeon Hae-cheol tuyên bố nối lại hoạt động nhập cảnh miễn thị thực cho du khách nước ngoài qua sân bay quốc tế Jeju và sân bay Yangyang từ ngày 1/6, với điều kiện đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn phòng dịch. Chế độ nhập cảnh miễn thị thực cho người nước ngoài tại hai sân bay này vốn bị tạm dừng từ sau tháng 2 năm 2020.Bộ trưởng Jeon cho biết song song với các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế địa phương trong bối cảnh Hàn Quốc tái khởi động lộ trình khôi phục đời sống thường nhật, cơ quan phòng dịch sẽ chuẩn bị các biện pháp ứng phó trước khả năng làn sóng lây nhiễm bùng phát trở lại.Chính phủ sẽ khuyến khích các doanh nghiệp cho nhân viên làm việc tại nhà vì dịch COVID-19 vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm; tiến hành tư vấn cho khoảng 400 doanh nghiệp trong năm nay để nâng cao tỷ lệ tham gia làm việc tại nhà.Trong một tuần trở lại đây (27/4-3/5), số ca nhiễm COVID-19 bình quân ngày là 48.000 người, giảm 38% so với một tuần trước đó (20-26/4) và giảm 17% so với mức của cách đó 4 tuần (30/3-5/4). Số ca nguy kịch phải nhập viện cũng giảm 33% so với một tuần trước. Công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng giảm xuống ngưỡng 25%.Tỷ lệ tử vong do COVID-19 đến nay là 0,13%. So với các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), số ca tử vong trên 100.000 người ở Hàn Quốc thấp thứ 5 và tỷ lệ tiêm vắc-xin COVID-19 mũi ba cao thứ hai.Hiện nay, trên thế giới có 6 biến thể tái tổ hợp được ghi nhận. Chính phủ sẽ chuẩn bị biện pháp ứng phó trước nguy cơ lan rộng của biến thể mới, tăng cường giám sát sự xuất hiện của biến thể virus trong nước và tiếp tục theo dõi hình hình biến thể mới tại nước ngoài.Tiếp đó, ông Jeon nhấn mạnh mặc dù quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài đã được dỡ bỏ song người dân vẫn phải đeo khẩu trang khi ở trong không gian kín. Người có nguy cơ rủi ro cao và có triệu chứng nghi ngờ lây nhiễm nên đeo khẩu trang khi ra ngoài.Mặt khác, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, tính đến 0 giờ ngày 4/5, Hàn Quốc ghi nhận 49.064 ca nhiễm COVID-19 mới. Số ca bệnh nguy kịch tăng 15 ca thành 432 ca. Thêm 72 ca tử vong do COVID-19.