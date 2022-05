Seoul lên án mạnh mẽ động thái phóng tên lửa của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Lúc 1 giờ 30 phút chiều ngày 4/5, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Suh Hoon, ngay sau vụ phóng tên lửa đạn đạo trưa cùng ngày của Bắc Triều Tiên.Seoul lên án mạnh mẽ miền Bắc đã vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đi ngược lại yêu cầu của cộng đồng quốc tế về hòa bình và ổn định.Những người tham gia cuộc họp hối thúc Bắc Triều Tiên dừng ngay hành động uy hiếp nghiêm trọng tới bán đảo Hàn Quốc, khu vực và quốc tế, sớm quay lại con đường ngoại giao và đối thoại. Hàn Quốc kiên quyết đối phó với bất cứ mối uy hiếp nào, dốc toàn lực để bảo vệ an ninh trước thềm ra mắt Chính phủ mới, dựa trên nền tảng là quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và năng lực quân sự vững chắc; đồng thời tiếp tục hợp tác với các nước hữu quan như Mỹ và cộng đồng quốc tế để thực thi biện pháp đối phó cần thiết.Tại cuộc họp trên, các ủy viên NSC đã nghe Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Won In-choul báo cáo về động thái phóng tên lửa của miền Bắc, rà soát tình hình an ninh trong kỳ chuyển giao chính quyền tại Hàn Quốc và tình hình các nước hữu quan, thảo luận phương án đối phó.Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in cũng đã nghe ông Won báo cáo về động thái phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên vào cùng ngày, chỉ thị quân đội phải phối hợp với Mỹ để đối phó một cách chặt chẽ.