Nhà Trắng công bố nhân sự dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Nhà Trắng ngày 4/5 (giờ địa phương) đã công bố chính thức về danh sách các nhân sự trong phái đoàn tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào ngày 10/5 tới.Người đứng đầu phái đoàn là ông Douglas Emhoff, chồng của Phó Tổng thống Kamala Harris, còn được gọi là "Đệ nhị phu quân" (Second Gentleman). Ngoài ra còn có Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Christopher Del Corso, Bộ trưởng Lao động Marty Walsh, và Hạ nghị sĩ Ami Bera (đảng Dân chủ).Phái đoàn dự lễ nhậm chức còn có 4 nhân sự gốc Hàn, đó là Hạ nghị sĩ Marilyn Strickland (đảng Dân chủ), Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách về môi trường và tài nguyên thiên nhiên Todd Kim, Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Linda Hee Jung Shim, và nhà văn Lee Min-ji, tác giả của tiểu thuyết "Pachinko".Việc Chính phủ Mỹ quyết định cử ông Douglas Emhoff dự lễ nhậm chức tân Tổng thống Hàn Quốc được phân tích là đã cân nhắc tới lịch trình thăm Hàn Quốc vào ngày 20/5 tới đây của Tổng thống Joe Biden, và tầm quan trọng của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Trong thời gian qua, Mỹ thường cử nhân sự cấp cao như Ngoại trưởng hoặc Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Hàn Quốc. Tuy nhiên, lần này có khả năng Ngoại trưởng Antony Blinken và Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan sẽ tháp tùng ông Biden trong chuyến thăm Seoul, nên Tổng thống Mỹ khó cử hai quan chức này tới Hàn Quốc dự lễ nhậm chức.Phó Tổng thống Kamala Harris không nằm trong danh sách tới Seoul do Tổng thống Biden sẽ thăm Hàn Quốc 10 ngày sau đó. Đệ nhất Phu nhân Jill Biden thì có lịch trình thăm Romania và Slovakia từ 5-9/5 liên quan tới tình hình Ukraine. Theo đó, Chính phủ Mỹ lựa chọn ông Douglas Emhoff, người mang tính biểu tượng cho "Gia đình Nhà trắng", được phân tích là nhằm thể hiện phép lịch sự với Hàn Quốc, một đồng minh chủ chốt của Mỹ tại châu Á. Năm ngoái, ông này từng đại diện Chính phủ Mỹ dự lễ khai mạc Thế vận hội người khuyết tật mùa hè Tokyo.