Photo : YONHAP News

Nhân Ngày Thiếu nhi 5/5 lần thứ 100, trên trang mạng xã hội cá nhân cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh với trẻ em, chỉ tình yêu thương là chưa đủ. Các em nhỏ cũng cần được tôn trọng về nhân quyền và nhân cách.Tổng thống chỉ ra rằng trẻ em học hỏi kiến thức cuộc sống từ người lớn, trong khi người lớn lại học sự trong sáng trong cuộc sống từ trẻ nhỏ. Không chỉ trẻ em nhận được sự chăm sóc, mà người lớn cũng nhận được sự trưởng thành và ý nghĩa từ việc chăm sóc trẻ nhỏ. Tổng thống hy vọng tất cả người dân sẽ yêu thương các em nhỏ như chính con của mình, để các em có thể mơ ước về một ngày mai tươi sáng, mỗi ngày một khôn lớn.Tổng thống Hàn Quốc nhắc lại việc Chính phủ đương nhiệm đã lần đầu áp dụng trợ cấp trẻ em, nâng cao trách nhiệm của Nhà nước với thế hệ mầm non. Vào tháng 1 năm ngoái, Chính phủ đã xóa bỏ điều khoản "quyền kỷ luật" con cái của cha mẹ trong Luật dân sự sau 63 năm, không cho phép được phạt đòn trẻ nhỏ dưới bất cứ hình thức nào. Tổng thống cảm ơn sự che chở ấm áp, bao bọc của bố mẹ, thầy cô giáo với trẻ em.Ông Moon cũng lấy làm vui mừng vì mong ước của mình đã trở thành sự thực, đó là giờ đây các em nhỏ đáng yêu, xinh xắn lại có thể cởi bỏ khẩu trang, thoải mái chạy nhảy, nô đùa cùng các bạn. Tổng thống cầu chúc các em luôn mạnh khỏe, lớn khôn thật mạnh mẽ, và đạt được mơ ước của bản thân.Trong một tin liên quan, chính giới Hàn Quốc cùng ngày đồng loạt lên tiếng về việc giải quyết vấn nạn bạo hành trẻ em. Đảng Dân chủ đồng hành chỉ ra rằng, trong năm ngoái, có 43 trẻ em tử vong vì bị bạo hành, cần lập đối sách hiệu quả để có thể phòng ngừa nạn bạo hành trẻ em. Đảng này cam kết sẽ nỗ lực để xây dựng một xã hội nơi trẻ em có thể phát triển an toàn và khỏe mạnh, không bị phân biệt đối xử, không bị ngược đãi.Đảng Sức mạnh quốc dân thì nhấn mạnh bạo hành trẻ em là bài toán ưu tiên hàng đầu cần được giải quyết. Vẫn còn nhiều em nhỏ đang bị bạo hành, không được quan tâm, không được pháp luật bảo vệ. Đảng Sức mạnh quốc dân và Chính phủ tân Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ nỗ lực vì một thế giới tươi đẹp hơn, để các em nhỏ có thể sống khỏe mạnh và an toàn, ước mơ và hy vọng và hạnh phúc.