Hàn Quốc gia nhập tổ chức hợp tác phòng thủ không gian mạng của NATO

Photo : YONHAP News

Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 5/5 cho biết Hàn Quốc đã trở thành thành viên chính thức của Trung tâm Hợp tác phòng thủ không gian mạng ưu việt (CCDCOE) thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Hàn Quốc là nước châu Á đầu tiên trở thành thành viên chính thức của Trung tâm này.Trung tâm hợp tác phòng thủ không gian mạng ưu việt của NATO được ra mắt vào tháng 5/2008, sau vụ nhóm tin tặc Nga làm tê liệt hệ thống quốc gia của Estonia vào năm 2007.NIS nộp ý định thư gia nhập Trung tâm vào năm 2019, có nhiều nỗ lực để gia nhập như hai năm liền tham gia vào cuộc tập trận an ninh mạng "Locked Shields" quy mô lớn nhất thế giới do Trung tâm tổ chức.Tổng số thành viên chính thức của CCDCOE tăng lên thành 32 nước, gồm 27 nước tài trợ là thành viên của NATO, và 5 nước đóng góp không phải là thành viên của NATO, trong đó có Hàn Quốc.NIS cho biết trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tăng số lượng nhân viên phái cử tới Trung tâm Hợp tác phòng thủ không gian mạng ưu việt, mở rộng phạm vi diễn tập chung, đẩy mạnh năng lực phòng thủ an ninh mạng của Hàn Quốc lên tầm cỡ hàng đầu thế giới.