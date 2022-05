Số ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 40.000 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 5/5, Hàn Quốc ghi nhận 42.296 ca mắc COVID-19 mới, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 40.000 ca. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đạt hơn 17,43 triệu ca.Trong số các ca nhập viện, số ca nguy kịch là 441 ca, tăng 7 ca so với ngày hôm trước. Số ca tử vong tăng thêm 79 ca, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 23.158 ca, tỷ lệ tử vong là 0,13%.Công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng đạt 21,7%. Trên toàn Hàn Quốc có 249.664 người đang điều trị tại nhà.Tỷ lệ tiêm vắc-xin mũi ba đạt 64,6% dân số, xét riêng người trên 60 tuổi thì tỷ lệ này đạt 89,5%. Có 5,1% dân số đã tiêm mũi 4, trong đó tỷ lệ tiêm ở người trên 60 tuổi đạt 18%.Tuy số ca mắc mới vẫn có chiều hướng giảm sau khi Chính phủ dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội từ ngày 18/4, nhưng cơ quan phòng dịch nhấn mạnh người dân cần tiếp tục tuân thủ quy tắc phòng dịch, như hoàn tất tiêm phòng vắc-xin và rửa tay. Ngoài ra, người dân được tháo bỏ khẩu trang khi ngoài trời từ ngày 2/5, song vẫn phải đeo khẩu trang khi tụ tập trên 50 người hay xem thi đấu thể thao. Đặc biệt, hộ gia đình và nhà hàng cần thông gió mỗi ngày ba lần, mỗi lần trên 10 phút.Ủy ban chuyển giao chính quyền chỉ ra rằng việc thông gió định kỳ là rất quan trọng, thế nhưng việc thông gió tại các cơ sở tập trung đông người ít được quan tâm và hỗ trợ trong thời gian qua. Do vậy, Ủy ban quyết định lập tiêu chuẩn về thông gió và kế hoạch hỗ trợ, như tăng thời gian thông gió cần thiết, áp dụng chế độ chứng nhận quản lý chất lượng không khí trong nhà, hỗ trợ máy lọc không khí cho tầng lớp yếu thế.