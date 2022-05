“Tổng thống Mỹ sẽ đưa ra cam kết an ninh mạnh mẽ trong chuyến thăm Hàn Quốc, Nhật Bản”

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo ngày 5/5 (giờ địa phương), phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản sắp tới của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm đưa ra cam kết mạnh mẽ hơn về an ninh với các nước đồng minh.Tổng thống Joe Biden sẽ hội đàm thượng đỉnh với tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Trong hội đàm song phương, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đồng minh an ninh và quan hệ kinh tế cũng như các bài toán thách thức chung, bao gồm ứng phó với dịch COVID-19.Liên quan đến các động thái gây bất ổn liên tiếp trong khu vực của Bắc Triều Tiên như phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), Tổng thống Biden sẽ đưa ra cam kết an ninh mạnh mẽ hơn đối với Seoul và Tokyo, bao gồm cả cam kết răn đe mở rộng.