Hàn Quốc và Nhật Bản có tỷ lệ dân số 0-14 tuổi thấp nhất thế giới

Theo thống kê công bố ngày 5/5 của Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc, tính đến tháng 4 năm nay, dân số từ 0 đến 14 tuổi của Hàn Quốc là 6,04 triệu người, chiếm 11,7% tổng dân số.Trong khi đó, Bộ Nội vụ và truyền thông Nhật Bản cho biết con số này ở Nhật Bản tính đến ngày 1/4 là 14,65 triệu trẻ, giảm 250.000 em so với năm ngoái và tương đương 11,7% tổng dân số. Tỷ lệ dân số từ 0-14 tuổi ở Nhật Bản giảm 48 năm liên tiếp.Theo Bộ Nội vụ và truyền thông Nhật Bản, dân số từ 0-14 tuổi ở nước này đã giảm 41 năm liên tiếp kể từ năm 1982 và thấp nhất kể từ khi có số liệu thống kê vào năm 1950.Dân số 0-14 tuổi của Hàn Quốc giảm 190.000 trẻ so với một năm trước (6,24 triệu trẻ), ít hơn khoảng 50.000 trẻ so với mức giảm của Nhật Bản, nhưng tỷ lệ giảm là 3,1%, nhiều hơn mức 1,7% của Nhật Bản.Tỷ lệ dân số 0-14 tuổi ở cả hai nước đều là 11,7%, mức thấp nhất thế giới. Nếu xem xét tổng hợp Niên giám thống kê về dân số của Liên hợp quốc năm 2020 và tài liệu của Bộ Nội vụ và truyền thông Nhật Bản, trong số 35 quốc gia trên thế giới có dân số trên 40 triệu người, tỷ lệ dân số 0-14 tuổi của Hàn Quốc và Nhật Bản ở mức thấp nhất.Sau Nhật Bản và Hàn Quốc, các nước có tỷ lệ dân số 0-14 tuổi thấp tiếp theo lần lượt là Ý 12,9% (tính đến tháng 7 năm 2021), Đức 13,8% (tháng 12 năm 2020), Tây Ban Nha 14,1% (tháng 7 năm 2021) và Ukraine 15,3% (tháng 1 năm 2020).Năm 2021, tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) của Hàn Quốc và Nhật Bản lần lượt đạt 0,81 và 1,34 trẻ. Tức, tỷ lệ dân số 0-14 tuổi của Hàn Quốc sẽ có thể thấp hơn Nhật Bản và có thể ở mức thấp nhất trong số các nước có dân số trên 40 triệu dân.Tính đến tháng 4 năm nay, tỷ lệ dân số 0-14 tuổi ở Hàn Quốc đã giảm 0,4% so với mức 12,1% sau một năm; trong khi đó Nhật Bản chỉ giảm 0,1% trong cùng mốc thời gian.