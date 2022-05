Hãng điện tử Samsung và LG nhận giải thưởng cao nhất của Bộ Năng lượng Mỹ

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung và LG của Hàn Quốc đã giành được giải thưởng cao nhất tại Giải thưởng Ngôi sao năng lượng 2022 (2022 ENERGY STAR Awards) do Cơ quan Bảo vệ môi trường (EPA) và Bộ Năng lượng Mỹ tổ chức.Giải thưởng Ngôi sao năng lượng là giải thưởng mà Chính phủ Mỹ trao cho các doanh nghiệp và tổ chức được đánh giá là có hoạt động giảm năng lượng, sử dụng chứng nhận giảm năng lượng. Đến nay, khoảng 20.000 doanh nghiệp và tổ chức đã nhận được giải thưởng này.Hãng điện tử Samsung ngày 6/5 cho biết đã nhận được “Giải xuất sắc bền vững” (Sustained Excellence Award) trong hạng mục Chủ sở hữu thương hiệu sản phẩm (Product Brand Owner) vì những đóng góp vào hoạt động giảm năng lượng như phát triển sản phẩm tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao. Đây là lần thứ 9 hãng nhận được giải thưởng này. Trong hạng mục quản lý năng lượng (Energy Management), hãng cũng nhận được giải “Đối tác của năm” (Partner of the Year Awards).381 sản phẩm thương hiệu Samsung đã nhận được chứng nhận ngôi sao năng lượng tại Mỹ vào năm 2021. Trong đó, 50 sản phẩm được xếp hạng là có hiệu quả năng lượng cao tại Mỹ năm 2021.Hãng điện tử LG cũng nhận được “Giải xuất sắc bền vững”. Sản phẩm có chứng nhận ngôi sao năng lượng của LG bán tại thị trường Bắc Mỹ trong năm ngoái được phân tích là có hiệu quả làm giảm tương đương lượng khí CO2 của 77.681 chiếc ô tô thải ra trong một năm. Ngoài ra, máy giặt và máy rửa bát có chứng nhận ngôi sao năng lượng của LG bán vào năm ngoái có thể tiết kiệm khoảng 140 tỷ lít nước trong thời gian tuổi thọ ước tính của sản phẩm. Đây là lượng nước có thể lấp đầy khoảng 57.000 hồ bơi theo tiêu chuẩn Olympic.Ngoài “Giải xuất sắc bền vững”, LG còn nhận được giải thưởng “Công nghệ tiên tiến” nhờ các sản phẩm áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng đổi mới.LG giải thích 43 mẫu tủ lạnh nhận được giải thưởng “Công nghệ tiên tiến” có trang bị Linear Inverter (máy nén tuyến tính biến tần), mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng tốt, cấu trúc đơn giản và độ bền cao.