Quan chức hạt nhân Hàn-Mỹ lên án vụ phóng tên lửa ngày 7/5 của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Noh Kyu-duk và Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim ngày 7/5 đã nhóm họp trực tuyến, lên án vụ phóng tên lửa cùng ngày của Bắc Triều Tiên.Quan chức hạt nhân hai nước nhận định miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) vào ngày 7/5, vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa nghiêm trọng đến khu vực bán đảo Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế. Seoul và Washington kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng ngay lập tức các hành động chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ hơn, nhanh chóng quay trở lại con đường đối thoại và ngoại giao.Theo Bộ Ngoại giao, quan chức hai nước cũng đã nhất trí duy trì tư thế phòng thủ liên quân Hàn-Mỹ vững chắc trong tương lai, đồng thời hợp tác chặt chẽ hơn nữa cùng với quốc tế để đối phó với miền Bắc, bao gồm các biện pháp trong khuôn khổ Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phỏng đoán là tên lửa SLBM từ tàu ngầm ở vùng biển ngoài khơi thành phố Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong vào khoảng 2 giờ 7 phút chiều ngày 7/5.Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngay lập tức đã triệu tập cuộc họp khẩn của Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Suh Hoon, lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của miền Bắc.