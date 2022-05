Nữ diễn viên điện ảnh Kang Soo-yeon qua đời ở tuổi 55

Photo : YONHAP News

Nữ diễn viên điện ảnh Kang Soo-yeon, "ngôi sao tầm cỡ quốc tế đời đầu" của Hàn Quốc, đã từ trần vào ngày 7/5, hưởng dương 55 tuổi. Bà bị nhồi máu não tại nhà riêng vào ngày 5/5, mặc dù đã được điều trị nhưng không qua khỏi.Bắt đầu hoạt động điện ảnh từ khi mới 4 tuổi, bà Kang đã có hơn 50 năm tuổi nghề. Bà là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải thưởng dành cho diễn viên chính tại ba liên hoan phim lớn quốc tế, có thể nói là ngôi sao sáng nhất trong làng điện ảnh Hàn Quốc.Bà nổi lên thành một ngôi sao trẻ qua các bộ phim "Nhật ký của một sinh viên Đại học" (Diary of a College Student - 1986) của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), phim điện ảnh "Bản phác thảo tuổi trẻ" (Youth Sketch - 1987).Năm 1987, bà vươn lên trở thành ngôi sao tầm cỡ thế giới sau vai diễn trong phim điện ảnh "Người mang thai hộ" (The Surrogate Woman) của đạo diễn Im Kwon-taek, trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Venice (Ý). Bà cũng nhận giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Maxtcơva với vai diễn trong bộ phim "Tiến lên, tiến lên, tiến lên phía trên" (Come Come Come Upward - 1989) cũng của đạo diễn Im Kwon-taek năm 1990. Sau đó, bà góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách như "Tất cả những gì rơi xuống đều có cánh" (All That Falls Has Wings -1990), hay "Màu xanh trong em" (The Blue in You -1992).Ngoài diễn xuất, bà Kang còn có nhiều hoạt động vì nền điện ảnh Hàn Quốc. Bà đã tích cực tham gia vận động phản đối chế độ hạn ngạch điện ảnh. Bà cũng từng là người dẫn dắt Liên hoan phim quốc tế Busan với vai trò là đồng Chủ tịch Ủy ban chấp hành.Tháng 1 vừa qua, bà vừa đóng máy bộ phim khoa học viễn tưởng "JUNG_E" sau 9 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng. Và đây đã trở thành tác phẩm cuối cùng của nữ diễn viên.Đồng nghiệp và người hâm mộ điện ảnh không khỏi bàng hoàng và đau buồn trước sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên. Giới điện ảnh đã lập ra Ban tang lễ do một nhân vật trong giới điện ảnh là cựu Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan Kim Dong-ho làm Trưởng Ban. Tang lễ được tổ chức tại Bệnh viện Samsung Seoul, và lễ đưa tang sẽ diễn ra vào ngày 11/5.