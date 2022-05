Lượng khách bay quốc tế của Hàn Quốc tháng 4 tăng hơn 55%

Photo : YONHAP News

Theo thống kê thời gian thực của Cổng thông tin hàng không thuộc Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc, số lượng hành khách đường bay quốc tế và nội địa trong tháng 4 đạt 3.784.000 người, tăng 31,2% so với mức 2.884.000 người của tháng 3. Trong đó, lượng hành khách chặng bay quốc tế tháng trước là 644.000 người, tăng 55,4% so với tháng 3 (414.000 người) và tăng 259,8% so với cùng kỳ một năm trước; đường bay nội địa là 3.140.000 người, tăng 27,1% so với một tháng trước đó (2.469.000 người).Nguyên nhân khiến số hành khách bay quốc tế tăng trong tháng trước được phân tích là nhờ biện pháp miễn cách ly cho người nhập cảnh hoàn tất tiêm chủng vắc-xin COVID-19 từ ngày 21/3. Ngoài ra, số lượng du khách quốc tế dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới do Chính phủ tăng số chuyến bay từ 420 chuyến/tuần lên 520 chuyến/tuần kể từ tháng 5.Kể từ tháng này, hãng hàng không Korean Air sẽ tăng số chuyến bay đến Los Angeles (Mỹ), Paris (Pháp), London (Anh); và Asiana Airlines cũng tăng khai thác tuyến Los Angeles, Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam). Từ tháng 5, Jeju Air tăng khai thác tuyến Incheon-đảo Guam từ hai chuyến/tuần lên 4 chuyến/tuần.Các hãng hàng không hoan nghênh nỗ lực tích cực của Chính phủ trong việc mở rộng đường bay quốc tế, song cũng bày tỏ sự bất mãn về việc cơ quan phòng dịch vẫn tiếp tục biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt như bắt buộc phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen (PCR).Hiện tại, khách du lịch quốc tế phải làm ít nhất ba lần xét nghiệm PCR trước và sau khi nhập cảnh. Tổng chi phí xét nghiệm PCR trước khi nhập cảnh là khoảng 1 triệu won (785 USD) cho một hộ gia đình 4 thành viên khiến gánh nặng chi phí du lịch lớn. Ngoài ra, quy định cách ly bắt buộc đối với người chưa hoàn tất tiêm chủng là trẻ em và thanh thiếu niên cũng gây ảnh hưởng đến nhu cầu bay đến khu vực Đông Nam Á, thị trường được nhiều gia đình lựa chọn du lịch.Trên thực tế, các hãng hàng không đang cố gắng tăng mạnh số đường bay quốc tế theo quy định của Chính phủ, song việc mở rộng đường bay đến Đông Nam Á đang phải tạm hoãn. Asiana Airlines đã hoãn nối lại các tuyến đi Đà Nẵng, Nha Trang (Việt Nam) và Clark (Philippines) từ tháng 6 sang tháng 7; Jeju Air cũng hoãn nối lại đường bay đi Đà Nẵng và Nha Trang từ tháng 5 sang tháng 6. Đường bay quốc tế phục hồi chậm cũng đồng nghĩa với việc kinh doanh của các hãng hàng không giá rẻ sẽ bị trì hoãn.Trong bối cảnh lượng khách quốc tế chưa chắc chắn sẽ được phục hồi, việc Chính phủ ngừng hỗ trợ giới doanh nghiệp hàng không cũng sẽ trở thành gánh nặng cho ngành. Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ dừng hỗ trợ phí duy trì tuyển dụng và giảm phí sử dụng cơ sở sân bay (phí hạ cánh và phí sử dụng bãi đậu) vào cuối tháng 6 tới.