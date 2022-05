Việt Nam bắt thêm hai giám đốc công ty vì nghi ngờ đưa hối lộ liên quan đến “chuyến bay giải cứu”

Photo : YONHAP News

Trang tin VnExpress ngày 9/5 đưa tin Bộ Công an Việt Nam đang tiến hành điều tra với giám đốc công ty lữ hành Nguyễn Thị Tường Vi (42 tuổi) và giám đốc Công ty G Nguyễn Thị Dung Hạnh (50 tuổi) với cáo buộc đưa hối lộ.Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam cho biết hai đối tượng này bị nghi ngờ có hành vi đưa hối hộ cho các quan chức phụ trách để tạo điều kiện xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân.Chính phủ Việt Nam đã tạm dừng nhập cảnh vào tháng 3 năm 2020 nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào trong nước. Thời điểm đó, khoảng 800 máy bay thuê bao đã được vận hành để đưa khoảng 200.000 công dân từ 60 quốc gia khác về nước. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến phàn nàn về việc vé máy bay nhân đạo đưa người dân về nước đắt đỏ hơn bình thường, thủ tục khó khăn.Đầu năm nay, Bộ Công an Việt Nam bắt đầu tiến hành điều tra đối với Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam và chính quyền các địa phương, bắt giữ nhiều quan chức bao gồm cả Cục trưởng Cục Lãnh sự vì nghi ngờ nhận hối lộ. Tháng trước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng (58 tuổi) đã bị bắt để điều tra vì nghi ngờ nhận hối lộ.