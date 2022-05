Truyền thông Bắc Triều Tiên tiếp tục im ắng về vụ phóng tên lửa ICBM và SLBM

Photo : YONHAP News

Sau vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) ngày 4/5, truyền thông Bắc Triều Tiên lại tiếp tục im ắng về vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) ngày 7/5. Thông thường, miền Bắc sẽ đưa tin và hình ảnh về vụ phóng tên lửa một ngày sau khi phóng, nhằm phô trương thành quả, đồng thời nhấn mạnh tính chất của vụ phóng là trên phương diện quyền tự vệ.Ví dụ như ngày 17/1 năm nay, miền Bắc phóng tên lửa dẫn đường chiến thuật, thì ngay ngày hôm sau, Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên đưa tin vụ phóng là nhằm kiểm tra có chọn lọc và kiểm chứng tính chính xác của hệ thống vũ khí.Tuy nhiên, cho tới nay, truyền thông miền Bắc vẫn chưa đưa tin về vụ phóng tên lửa SLBM mà quân đội Hàn-Mỹ phát hiện được vào ngày 7/5. Trước đó, truyền thông nước này cũng hoàn toàn im ắng về vụ phóng tên lửa ICBM ngày 4/5. Như vậy, miền Bắc đã hai lần liên tiếp phá vỡ tiền lệ.Tháng 3 năm nay, Bắc Triều Tiên phóng tên lửa ICBM kiểu mới Hwasong-17 nhưng tên lửa đã phát nổ ngay sau khi được phóng đi. Khi đó, miền Bắc cũng không đưa tin liên quan. Do vậy, lần này có khả năng miền Bắc không đưa tin là do vụ phóng thất bại, hoặc kết quả không được như mong đợi.Trên thực tế, tên lửa ICBM phóng ngày 4/5 có tầm bắn ngắn, tên lửa SLBM lần này thì độ cao thấp so với tầm bắn. Tuy nhiên, cả hai tên lửa này đều là những vũ khí nhắm vào Mỹ, nên có phân tích rằng Bắc Triều Tiên đã cố ý điều chỉnh thông số phóng. Do vậy, quân đội Hàn Quốc vẫn đang phân tích kỹ lưỡng thêm, chưa vội kết luận vụ phóng thất bại. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng miền Bắc đang dò xét phản ứng của Mỹ.Đặc biệt, từ năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã bắt tay vào phát triển vũ khí chiến lược theo kế hoạch 5 năm, nên có khả năng nước này sẽ tập hợp các thành quả phát triển vũ khí để công bố trong một lần, nhằm làm nổi bật thành quả đạt được với trong và ngoài nước.