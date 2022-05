Số ca mắc COVID-19 mới đầu tuần tại Hàn Quốc tăng hơn 500 ca so với một tuần trước

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 9/5, Hàn Quốc ghi nhận 20.601 ca mắc COVID-19 mới, giảm 19.000 ca so với một ngày trước, nhưng lại tăng hơn 500 ca so với số liệu công bố ngày thứ Hai tuần vừa qua.Đây là lần đầu tiên trong vòng 8 tuần, kể từ trung tuần tháng 3, đỉnh điểm làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron, số ca mắc mới công bố vào ngày thứ Hai đầu tuần tăng so với một tuần trước đó.Cơ quan phòng dịch nhấn mạnh để đánh giá về xu hướng lây lan, cần xem xét về quy mô số ca mắc bình quân hàng tuần chứ không phải là số ca mắc mới mỗi ngày. Do đó, phải đợi thêm vài ngày để xem có phải xu hướng giảm ca mắc mới đang chững lại hay không.Chính phủ nhận định xu hướng giảm sẽ còn tiếp tục kéo dài trong khoảng một tháng tới. Tuy nhiên, khi đạt tới giới hạn nhất định thì xu hướng giảm có thể sẽ chậm lại.Việc Chính phủ xóa bỏ lệnh giãn cách xã hội, cho phép người dân tháo khẩu trang ngoài trời, cũng có thể là một biến số khiến xu hướng giảm ca mắc mới chững lại. Ngoài ra, một biến số quan trọng khác có thể kể đến là sự xuất hiện của biến thể mới. Cơ quan phòng dịch nhấn mạnh người dân vẫn phải tuân thủ các quy tắc phòng dịch cơ bản như đeo khẩu trang ở không gian kín, thường xuyên rửa tay.