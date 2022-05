Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chính thức bắt đầu nhiệm kỳ

Photo : YONHAP News

Từ 0 giờ sáng ngày 10/5, tân Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chính thức bắt đầu nhiệm kỳ.Ông Yoon là người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Hàn Quốc diễn ra vào ngày 9/3 vừa qua. Từ 0 giờ ngày 10/5, ông Yoon chính thức trở thành nguyên thủ quốc gia, nắm quyền chỉ huy quân đội, được bàn giao quyền hạn pháp lý của Tổng thống và quyền điều hành đất nước.Lúc 0 giờ cùng ngày, ông Yoon nghe báo cáo từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân tại boong-ke ngầm dưới văn phòng làm việc của Tổng thống ở quận Yongsan. Tân Tổng thống nhấn mạnh tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc hiện đang rất nghiêm trọng, chỉ thị quân đội theo dõi sát sao các động thái quân sự của Bắc Triều Tiên, duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó dựa trên quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc.Việc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân báo cáo lên Tổng thống trong ngày đầu nhậm chức được bắt đầu từ thời Chính phủ cựu Tổng thống Lee Myung-bak, nhưng trong thời gian qua, việc này được diễn ra tại nhà riêng Tổng thống hoặc văn phòng của Ủy ban chuyển giao chính quyền.Lần này, tân Tổng thống Yoon nghe báo cáo tại boong-ke ngầm được phân tích là nhằm dập tắt lo ngại về an ninh trong thời kỳ chuyển giao chính quyền do việc di dời văn phòng làm việc của Tổng thống tới trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan.Cùng thời điểm này đã diễn ra lễ đánh chuông thông báo về nhiệm kỳ của tân Tổng thống tại tháp chuông Bosingak (Phổ Tín Các) ở quận Jongno, Seoul.Sáng ngày 10/5, ông Yoon tới viếng Nghĩa trang quốc gia Seoul (quận Dongjak), rồi sau đó dự lễ nhậm chức được tổ chức tại trụ sở Quốc hội.Sau khi kết thúc lễ nhậm chức, lúc 12 giờ 45 phút trưa, Tổng thống quay về văn phòng làm việc tạm thời được bố trí tại tầng 5 trụ sở Bộ Quốc phòng. Tại đây, ông Yoon có thể sẽ lần đầu phê duyệt bổ nhiệm các ứng cử viên Bộ trưởng đã được Quốc hội thông qua báo cáo điều trần.Lúc 1 giờ 30 phút chiều, ông Yoon tiếp phái đoàn Mỹ tới chúc mừng lễ nhậm chức do ông Douglas Emhoff, chồng của Phó Tổng thống Kamala Harris, dẫn đầu. Lúc 2 giờ 10 phút chiều, tân Tổng thống tiếp Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa, rồi di chuyển đến Quốc hội, dự lễ chúc mừng.Tiếp theo, ông Yoon lại quay về văn phòng làm việc ở Yongsan để tiếp phái đoàn Trung Quốc do Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn dẫn đầu, hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Singapore Halimah Yacob.Sau khi kết thúc các lịch trình trên, Tổng thống sẽ tham dự buổi tiệc tối mời các vị khách quý quốc tế tổ chức tại khách sạn Shilla.