Washington tái nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo ngày 9/5 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là “trục trọng tâm” của hòa bình, an ninh và thịnh vượng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Seoul và Washington sẽ cùng nhau hợp tác, theo đuổi lợi ích chung và bảo vệ giá trị mà hai bên cùng chia sẻ.Phát biểu trên của ông Price là nhằm nhấn mạnh về tầm quan trọng của mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ khi chính quyền mới của tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chính thức ra mắt.Bộ Quốc phòng Mỹ cũng khẳng định Hàn Quốc là nước đồng minh chủ chốt của Mỹ, bày tỏ mong đợi sự hợp tác với Chính phủ mới của Seoul. Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế cần cùng lên tiếng về những hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên, trước những lo ngại về khả năng nước này thử hạt nhân.Washington đã đề nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp khẩn vào ngày 11/5 để thảo luận về vấn đề Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) hôm 7/5 vừa qua.Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến thăm Hàn Quốc và hội đàm thượng đỉnh với tân Tổng thống Yoon Suk-yeol vào ngày 21/5. Nhà Trắng nhấn mạnh an ninh khu vực sẽ là chương trình nghị sự hàng đầu trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sắp tới. Washington đang theo dõi chặt chẽ khả năng miền Bắc thử nghiệm hạt nhân trước thềm chuyến công du của Tổng thống Biden.