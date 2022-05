52,2% người dân đánh giá tân Tổng thống Hàn Quốc sẽ điều hành tốt quốc gia

Photo : KBS News

Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã thực hiện một cuộc thăm dò dư luận về công tác điều hành quốc gia của tân Tổng thống Yoon Suk-yeol sau khi Chính phủ mới chính thức ra mắt.Tỷ lệ cử tri đánh giá Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ làm tốt công tác điều hành quốc gia đạt 52,2%, nhiều hơn 10% so với ý kiến ngược lại là 41,8%. So với kết quả cuộc thăm dò dư luận vào tháng trước, ý kiến đánh giá tích cực về năng lực điều hành quốc gia của ông Yoon giảm 6%, và ý kiến tiêu cực tăng 6,3%.9 trong số 10 cử tri ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân cho rằng tân Tổng thống sẽ làm tốt công tác điều hành đất nước, trong khi 90% cử tri ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành có ý kiến ngược lại.Phương hướng điều hành quốc gia cần được Chính phủ mới ưu tiên hàng đầu là hợp nhất lòng dân và giải tỏa xung đột (27%). Tiếp đó là giải quyết bất bình đẳng kinh tế-xã hội, xử lý tham nhũng và công lý xã hội, phòng dịch COVID-19, khôi phục kinh tế (hơn 20%).Trong số các bài toán quốc gia do Chính phủ mới đề xuất, ở lĩnh vực kinh tế, bài toán được lựa chọn cần ưu tiên thực hiện là cải cách thuế bất động sản và hỗ trợ phúc lợi nơi ở cho tầng lớp thanh niên. Trong lĩnh vực xã hội, Chính phủ mới cần ưu tiên bài toán về hành vi lao động bất công, đình công bất hợp pháp và cải cách lương hưu quốc gia.Lĩnh vực ngoại giao-chính trị có ngoại giao đa phương và tăng cường an ninh kinh tế là bài toán hàng đầu, tiếp theo là khả năng ứng phó với Bắc Triều Tiên và tăng cường mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Tiếp đó, 83% người được hỏi cho rằng khả năng đảng đối lập và cầm quyền hợp tác trong vấn đề điều hành quốc gia là không cao, chỉ 12,3% có ý kiến ngược lại. Về vai trò của ai là quan trọng nhất vì nền chính trị thỏa hiệp, 34,7% chọn Tổng thống, 25,3% cho rằng là đảng Dân chủ đồng hành và 20,8% chọn đảng Sức mạnh quốc dân.Những lĩnh vực mà Chính phủ mới nên ưu tiên cải cách gồm chính trị chiếm 24% và tiếp theo là lĩnh vực thuế và tư pháp.Cuộc khảo sát lần này do cơ quan thăm dò dư luận Korea Reseach thực hiện theo sự ủy thác của đài KBS đối với 1.000 người dân 18 tuổi trở lên trên toàn quốc, theo phương thức phỏng vấn qua điện thoại. Tỷ lệ trả lời đạt 20,1%. Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%. Nội dung chi tiết được đăng tải trên trang chủ đài KBS.