Bài phát biểu nhậm chức của tân Tổng thống Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Trong bài phát biểu nhậm chức ngày 10/5, tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố sẽ tái thiết Hàn Quốc thành một quốc gia nơi người dân là những chủ nhân đích thực, dựa trên nền tảng là chủ nghĩa dân chủ tự do và cơ chế kinh tế thị trường.Trong bài phát biểu, ông Yoon liên tục nhấn mạnh về các từ khóa "tự do" và "tăng trưởng".Tân Tổng thống chỉ ra rằng phải tìm lại "giá trị của tự do". Nhìn lại lịch sử nhân loại sẽ thấy sự thịnh vượng và sung túc "nở hoa" ở nơi có quyền lợi chính trị và thị trường tự do. Tự do là một giá trị phổ quát. Tất cả mọi thành viên trong xã hội Hàn Quốc phải trở thành những người dân tự do. Nếu tự do cá nhân bị xâm hại thì tự do của cả cộng đồng sẽ bị đe dọa. Để tất cả người dân được tự do thì phải giữ vững các quy tắc công bằng. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Yoon đã tổng cộng 35 lần nhắc tới cụm từ "tự do".Mặt khác, Tổng thống cũng chỉ ra rằng sự phân hóa quá mức và mâu thuẫn xã hội đang cản trở sự phát triển của xã hội Hàn Quốc, phải giải quyết vấn đề này thông qua "tăng trưởng nhanh".Trong quá trình tăng trưởng nhanh, người dân sẽ có thể tìm thấy cơ hội mới, tính dịch chuyển xã hội được nâng cao, từ đó có thể xóa bỏ được căn nguyên dẫn tới sự phân hóa và mâu thuẫn.Tân Tổng thống nhấn mạnh sự tăng trưởng nhanh chỉ có thể đạt được nhờ khoa học, công nghệ và đổi mới. Toàn thế giới đã phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng nền chính trị phải đứng ra giải quyết những vấn đề này lại đang không làm hết chức năng do khủng hoảng chủ nghĩa dân chủ. Căn nguyên vấn đề nằm ở chủ nghĩa bài trí thức, trong đó mỗi người chỉ lựa chọn nghe cái muốn nghe, nhìn cái muốn nhìn. Chủ nghĩa bài trí thức đang đàn áp ý kiến của đối phương bằng sức mạnh của số đông, khiến chủ nghĩa dân chủ rơi vào khủng hoảng, và làm tổn hại tới niềm tin về chủ nghĩa dân chủ.Tổng thống Yoon cũng cho biết sẽ vẫn đề ngỏ cánh cửa đối thoại nhằm giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, và chuẩn bị kế hoạch táo bạo để phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng một cách thực chất.