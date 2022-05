Cán cân vãng lai tháng 3 của Hàn Quốc thặng dư 6,73 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 10/5 công bố số liệu sơ bộ về cán cân quốc tế tháng 3, trong đó cán cân vãng lai của Hàn Quốc thặng dư 6,73 tỷ USD.Cán cân vãng lai của Hàn Quốc đã duy trì đà thặng dư 23 tháng liên tiếp kể từ sau tháng 5/2020, nhưng quy mô thặng dư tháng 3 năm nay giảm 770 triệu USD so với cùng kỳ năm trước (7,5 tỷ USD).Cán cân vãng lai cả quý I thặng dư 15,06 tỷ USD, giảm so với cùng kỳ năm ngoái (22,34 tỷ USD).Xét theo từng hạng mục, quy mô thặng dư cán cân hàng hóa đạt 5,31 tỷ USD, giảm 2,54 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 68,48 tỷ USD, tăng 18,2%, chủ yếu là nhờ các mặt hàng chíp bán dẫn, chế phẩm dầu mỏ. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu đạt 63,6 tỷ USD, tăng 27,9%, mức tăng nhiều hơn xuất khẩu, dẫn tới quy mô thặng dư giảm so với năm ngoái.Cán cân vận tải thặng dư 1,55 tỷ USD, đưa cán cân dịch vụ chuyển từ thâm hụt 1,1 tỷ USD cách đây một năm sang thặng dư 360 triệu USD trong tháng 3.Thặng dư cán cân thu nhập sơ cấp (thu nhập từ tiền lương, cổ tức, lãi) thu hẹp từ 1,29 tỷ USD xuống 1,15 tỷ USD. Tài sản ròng trong tài khoản tài chính (tài sản trừ đi nợ) tăng 5,37 tỷ USD trong tháng 3.Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc tại nước ngoài tăng 9,11 tỷ USD, trong khi đầu tư nước ngoài vào Hàn Quốc tăng 2,84 tỷ USD.Đầu tư chứng khoán của người Hàn Quốc tại nước ngoài tăng 6,58 tỷ USD, song đầu tư chứng khoán của người nước ngoài tại Hàn Quốc giảm 2,27 tỷ USD.