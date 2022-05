Lao động có việc làm tại Hàn Quốc tăng 14 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 11/5 công bố báo cáo “Xu hướng tuyển dụng tháng 4”, cho biết số lao động có việc làm ở Hàn Quốc tháng trước đạt 28.078.000 người, tăng 865.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, xu hướng tăng 14 tháng liên tiếp kể từ tháng 3 năm 2021. Đây cũng là mức tăng lớn nhất trong vòng 22 năm kể từ tháng 4 năm 2000 (chỉ xét riêng tháng 4).Trong tháng 4, tỷ lệ tuyển dụng, tức số người có việc làm trên tổng dân số 15 tuổi trở lên, đạt 62,1%, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. So với mức chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ tuyển dụng dân số trong độ tuổi lao động từ 15 tới 64 của Hàn Quốc đạt 68,4%, tăng 2,2% so với một năm trước.Lao động có việc làm tăng ở tất cả các độ tuổi, trong đó lao động có việc làm ở nhóm ngoài 60 tuổi tăng mạnh nhất với 424.000 người, chiếm tỷ trọng hơn một nửa. Lao động có việc làm nhóm tuổi 50 tăng 208.000 người, nhóm tuổi 20 tăng 191.000 người, nhóm tuổi 30 và 40 lần lượt tăng 33.000 người và 15.000 người.Xét theo ngành nghề, lao động ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tháng 4 tăng 230.000 người, ngành chế tạo tăng 132.000 người; quản lý cơ sở kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh và dịch vụ cho thuê tăng 104.000 người; hành chính công, quốc phòng và an sinh xã hội tăng 91.000 người. Ngược lại, lao động có việc làm ngành tài chính và bảo hiểm giảm 54.000 người; nhà hàng, khách sạn giảm 27.000 người; lĩnh vực tổ chức tư nhân và hiệp hội, ngành sửa chữa và các dịch vụ cá nhân giảm 25.000 người; lĩnh vực bán buôn bán lẻ giảm 11.000 người.Số người thất nghiệp trong tháng trước là 864.000 người, giảm 283.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ người thất nghiệp trong dân số hoạt động kinh tế là 3%, giảm 1% so với một năm trước.Dân số không hoạt động kinh tế tháng 4 là 16.291.000 người, giảm 376.000 người so với cùng kỳ năm 2021, đà giảm 14 tháng liên tiếp.