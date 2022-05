Đảng cầm quyền và Chính phủ nhất trí hỗ trợ thêm hơn 4.600 USD cho giới tiểu thương

Photo : YONHAP News

Sau lễ nhậm chức của Tổng thống Yoon Suk-yeol, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân và Chính phủ mới sáng ngày 11/5 đã có cuộc họp đầu tiên tại Quốc hội.Trong buổi họp báo sau cuộc họp, Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Kwon Seong-dong cho biết trong quá trình tranh cử, Tổng thống Yoon Seok-yeol đã cam kết hỗ trợ thêm 6 triệu won (4.688 USD) cho giới tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ để nâng số tiền bồi thường lên tối đa 10 triệu won (7.814 USD), bao gồm cả tiền hỗ trợ phòng dịch COVID-19 lần một và lần hai.Theo đó, phía đảng đã đề nghị và Chính phủ cũng nhất trí sẽ chi trả thêm ít nhất 6 triệu won cho tất cả giới tiểu thương, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa có doanh thu dưới 3 tỷ won (2,34 triệu USD) chịu thiệt hại do các quy định phòng dịch COVID-19 của Nhà nước trong thời gian qua. Đảng cũng yêu cầu Chính phủ bổ sung thêm hơn 33.000 tỷ won (25,79 tỷ USD) vào dự thảo ngân sách bổ sung lần hai, không bao gồm 17.000 tỷ won (13,29 tỷ USD) đã được đưa vào ngân sách bổ sung lần một.Phía đảng cầm quyền đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ ưu tiên các doanh nghiệp bị loại khỏi nhóm đối tượng được nhận tiền hỗ trợ phòng dịch do ảnh hưởng của các biện pháp phòng dịch COVID-19 như doanh nghiệp lữ hành, lĩnh vực biểu diễn, triển lãm, hàng không và vận tải. Ngoài ra, các lao động tự do, lao động hợp đồng đặc biệt như tài xế taxi, xe buýt, nghệ sĩ văn hóa, tài xế lái thay, những ngành nghề được cho là các điểm mù chịu thiệt hại do COVID-19 cũng dự kiến được đưa vào danh sách cần hỗ trợ.Đảng Sức mạnh quốc dân cũng yêu cầu Chính phủ hỗ trợ bổ sung cho 2,25 triệu hộ gia đình có thu nhập thấp và tầng lớp yếu thế trong xã hội. Theo đó, phía đảng đề nghị Chính phủ tạm thời mở rộng tiền hỗ trợ sinh hoạt khẩn cấp so với dự thảo hiện nay từ 750.000 won (587 USD) lên tối đa 1 triệu won (783 USD). Chính phủ cũng đã nhất trí sẽ phản ánh điều này trong dự thảo ngân sách bổ sung sắp tới.Tuy nhiên, đảng Sức mạnh quốc dân không để ngỏ khả năng phát hành trái phiếu công nhằm đảm bảo nguồn tài chính cho dự thảo ngân sách bổ sung. Dự thảo ngân sách bổ sung dự kiến sẽ được thảo luận trong phiên họp Nội các ngày 12/5 và trình lên Quốc hội vào một ngày sau đó.